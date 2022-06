Yeniçağa Belediye Başkanı Çağlar, karaciğer nakli ile sağlığına kavuştu

Bolu’nun Yeniçağa ilçesi Belediye Başkanı Recai Çağlar, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde 12 Mayıs’ta yapılan karaciğer nakli ile sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

Karaciğer rahatsızlığı sebebiyle Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü’ne başvuran Başkan Çağlar, Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz’ın kontrolünde 12 Mayıs’ta gerçekleştirilen başarılı bir karaciğer nakli ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Ameliyatın başarılı geçtiğini ve Başkan Çağlar’ı taburcu etmekten mutluluk duyduklarını ifade eden İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Bolu Yeniçağ Belediye Başkanımız Recai Çağlar Beyefendiyi bugün taburcu ediyoruz. Recai Bey bize 26 Nisan’da karaciğer tedavisi için geldi. Bu süreçte Sezai Hocam ve ekibimiz nakil kararı verdiler. Recai beyin buraya ilk geldiği tarih ve ameliyat olduğu tarih arasında önemli kanamaları oldu hemen kanamalara müdahale etti. Ameliyata girdiği gün ise hastanemize başvurduğu günden daha fazla sıkıntıları artmıştı. Ameliyat çok başarılı geçti” dedi.

Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz da gerçekleştirilen nakil hakkında bilgi vererek, “Recai bey yaklaşık 1 ayı aşkın bir süredir bizim burada misafirimiz. 12 Mayıs’ta karaciğer nakli yaptık. Aslında buraya geliş sebebi karaciğere giden damarlardan bir tanesi tıkalıydı. Karaciğer damarı tıkalı olan hastaların karaciğer nakil ameliyatları çok zordur ve her merkezde yapılmaz çok komplike bir ameliyattır. Tabii bizim burada yaptığımız ameliyatların çoğu bu tarz zorluluğu içeren ameliyatlardır. Dolayısıyla Recai Bey burada hazırlanırken ameliyata enteresan olarak önce yemek borusundaki varisleri kanadı, sonra karaciğer komasına girdi ve daha sonrada böbrek yetmezliği gelişti. Hemen karaciğer naklini yaptık. Yaklaşık birkaç gün yoğun bakım periyodundan sonra durumu serviste takip ettik. Her şey iyi ve şu anda kendisini sağlıklı bir şekilde taburcu ediyoruz” şeklinde konuştu.

Başhekim Doç. Dr. Adil Başkıran yapılan nakil sonrası hastanın sağlıklı bir şeklide taburcu edilmesinden mutluluk duyduklarını belirterek, “Bugün Bolu Yeniçağ ilçemizden gelen güzel bir insanı Recai Çağlar ağabeyimizi Karaciğer Nakli Enstitüsü’nde gördüğü tedavi sonrası bizden ayrılışının mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ayrılıklar güzel ayrılıklar, bizleri birleştirip güçlendiriyor. Ülkemizin ve dünyanın her tarafına yeni doğum yeri Malatya olan insanları gönderiyoruz” diye konuştu.

Yenicağa Belediye Başkanı Recai Çağlar da hastane yönetimine ve rektöre minnettar olduğunu belirterek, “Bir Malatyalı olarak Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve Başhekim Doç. Dr. Adil Başkıran, Prof. Dr. Sezai Yılmaz hocama minnettarım. İdare bakımından rektörümüz ve başhekimimiz hastaneyi adeta bir fabrikanın bir motorun dişlileri gibi tıkır tıkır işletmekte. Sağlık açısından da Sezai hocam Malatya’da değil Türkiye’de değil dünyada sözü geçen bir hekim olarak göğsümüzü kabartmaktadır” dedi.

4 yıldır karaciğer hastası olduğunu ve Malatya’da sağlığına kavuştuğunu belirten Çağlar, “Ben, karaciğerimi 4 yıldır takip ediyorum. Daha önceden de vardı ama 4 yıldır her 3 ayda bir hastaneye gidiyorum orada takip altındayız. Nakil için oraya yatış yaptık. 15 gün sonra konsey toplandı. Biz bu nakli yapamayız dediler. Ben Malatya’yı Sezai hocamı duymuştum ama uzak dediler gidip gelmen zor olur. Donör de bulduk ve şuanda sağlığımıza kavuştuk” ifadelerini kullandı.



"Bir Malatyalı olarak Malatya’yı her yerde tanıtacağım"

Karaciğer Nakli Enstitüsünün sağlık turizmi açısından çok iyi bir yerde olduğunu ancak daha fazla yatırımı yapılması gerektiğine değinen Çağlar, “Bu ekibin, Sezai hocanın değerinin çok iyi bilinmesi lazım. Burası sağlık Turizmi açısından çok iyi yatırım yapılmalı. Dünya buraya gelir sağlık turizmi burada gelişir. Bir Malatyalı olarak Malatya’yı her yerde tanıtacağım. Allah yaşamamız için bir fırsat daha verdi. Bundan sonra vatanımız ve milletimiz için daha çok çalışacağız” diye konuştu.

