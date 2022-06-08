‘ Şahintepe macera parkı ve sosyal tesisleri’ hızla yükseliyor Çınar: “Şahintepesi, özel yatırımlarımızla daha cazip bir kimliğe bürünecek”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar tesis inşaatı incelemesinde, “Yeşilyurt’umuzun en güzel noktalarından olan Şahintepe’sini Macera Parkımız ve Sosyal Tesislerimizle birlikte daha cazip ve tercih edilen bir merkeze dönüştüreceğiz” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın 2019 Yılı Mahalli İdareler Seçimlerindeki vaatleri arasında yer alan ‘Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesisleri’ hızla yükseliyor.

Seçim vaatlerini teker teker vatandaşların hizmetine sunmaya devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un tarihi bölgelerinden Çırmıhtı’da doğa harikası bölgelere tepeden bakan bir noktada bulunan Şahintepe’sini sosyal tesisler, yöresel ürün satış noktaları, spor ve oyun alanlarıyla cazip ve tercih edilen bir hüviyete ulaştıracaklarını söyledi.

Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesisleri’ projesiyle Yeşilyurt’un tanıtımına dev bir destek daha sunacaklarına dikkat çeken Çınar, “ Seçim taahhütlerimiz arasında yer alan Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesislerimizde ki inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kaba inşaatı tamamlanan sosyal tesislerimizin iç ve dış kısımlarındaki imalatlar yapılıyor. Malatya ve Yeşilyurt’un en güzel noktalarından biri olan Şahintepe’sinin tüm güzelliklerini ön plana çıkaracak özel bir yatırımı bölgemize kazandırıp tanıtım atağımıza bir katkı daha sunmuş olacağız. Yeşilyurt’un her noktası ayrı özel, ayrı bir değerdir. Bizlerde bu zenginliklerini özel yatırımlarla ön plana çıkartıp, daha fazla turistin Yeşilyurt’umuza gelmesini sağlıyoruz. Çırmıhtı’nın doğal zenginliklerine tepeden bakan bir noktada bulunan Şahintepesini sosyal tesislerimiz ve macera parkımızla birlikte daha fazla tercih edilmesini sağlayacağız“ şeklinde konuştu.

Şahintepe’sine yeni bir yaşam alanı kurarak yerli ve yabancı turistlerin ilgisini bu bölgeye çekeceklerini vurgulayan Çınar, “ Şahintepesi’nde 33 bin metrekarelik bir alanda hizmete sunacağımız sosyal tesis, yöresel ürün satış noktaları ve oyun alanlarının yanı sıra bölgemizde başka bir örneği olmayan macera sporlarının yapılacağı özel bölümler oluşturacağız. Doğa sporlarına meraklı yerli ve yabancı turistlerin dikkatini de Yeşilyurt’umuza çekmiş olacağız. 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza hitap eden alanlar kurarak buranın cazibesini artıracağız. Ailelerimiz çocuklarıyla birlikte buraya gönül rahatlığıyla gelip hem doğanın tadını çıkartacak hem de farklı doğa sporlarına katılıp yeni deneyimler yaşayarak bölgenin güzelliklerini doyasıya yaşayabilecek. Şahintepesine kuracağımız sosyal ve sportif aktive alanlarıyla birlikte buranın hak ettiği değeri görmesini sağlayacağız. Malatya’yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası artık Şahintepesi olacaktır, buna inanıyoruz. İç ve dış tasarımı, mimari yapısı, sosyal tesisleri, oyun alanları ve aydınlatmalarıyla bölgenin güzelliklerini ön plana çıkartacak olan bu yeni yatırım alanımızla birlikte yeni bir yaşam alanına daha kavuşmuş olacağız. Emeği geçenlerden Allah razı olsun, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesislerindeki inceleme ziyaretine, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu, Yeşilyurt İŞGEM Genel Müdürü Numan Özcan, Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Mehmet Tosun ile Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hasan Özaltun da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.