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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi’deki ulaşım yatırımlarında taviz yok

İHA

Kernek Mahallesinin ardından Fırat Mahallesindeki 10 sokakta 3.5 milyonluk ulaşım yatırımının daha startını verdirerek ilçenin kaderini değiştirmeye devam eden Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Söz konusu ulaşım olunca Battalgazi'de yatırımlardan asla taviz vermiyoruz" dedi.

Battalgazi’deki ulaşım yatırımlarında taviz yok

Kernek Mahallesinin ardından Fırat Mahallesindeki 10 sokakta 3.5 milyonluk ulaşım yatırımının daha startını verdirerek ilçenin kaderini değiştirmeye devam eden Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Söz konusu ulaşım olunca Battalgazi’de yatırımlardan asla taviz vermiyoruz” dedi.
Battalgazi’deki birçok alanda yaptığı çalışmalarla büyük takdir topladığı bildirilen Battalgazi Belediyesi’nin, ulaşımda ezberleri bozan yatırımlarla da ilçenin kaderini değiştirmeye devam ettiği belirtildi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in liderliğinde devam eden çalışmalar çerçevesinde Fen İşleri Müdürlüğü, ilçenin en uğrak mahallelerinden biri olan Fırat Mahallesinde, 1500 metre sıcak asfalt, 2750 metrekare Kaldırım taşı ve 6000 metrekare Kilit taşı çalışmalarının startını verdi. Kernek mahallesinin ardından Fırat Mahallesine bağlı Kuzey sokak, İsmail Özer sokak, Aşiret sokak, İbni Sina sokak, Şüküroğlu sokak, Mimoza sokak, Akasya sokak, Şefik Tugay sokak, Zencefil sokak ve Tabib sokakta başlayan çalışmalar çerçevesinde toplam 3.5 milyon liralık yatırım ilçeyle buluşturulacak. İlçenin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız sürdüren ekiplerin Fırat mahallesindeki bu hummalı çalışmalarının da vatandaşlardan büyük takdir topladığı belirtildi.

“Hizmet aşkımız her geçen daha da artıyor”
Hayata geçirdiği büyük yatırımlarla Medeniyetin Kalbi Battalgazi’yi geleceğe hazırladığı bildirilen Belediye Başkanı Osman Güder, Fırat Mahalle Muhtarı Nihat Biner ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında birim müdüründen bilgiler alan Başkan Güder, hizmet aşklarının her geçen gün arttığına vurgu yaparak şunları söyledi:
“Kernek mahallemizin devamı olan Fırat mahallemizde de çalışmalarımıza başladık. Alt yapısı yenilenen Fırat mahallemizi başta aşağı yeniliyoruz. Bizlerde çalışmaları yerinde inceliyoruz. Battalgazi’mizin güzelliğine güzellik katacak bu çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Özellikle bu yıl ilçemizi birçok yenilikle buluşturuyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl son rötuşları yaptıktan sonra vatandaşlarımız bambaşka bir Battalgazi bulacaklar. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadesiyle; ‘Durmak yok yola devam’ diyoruz. Muhtarımızın az önce ‘Battalgazi hizmet ve yatırımda altın yılını yaşıyor’ ifadesi bizi gerçekten gururlandırdı. Bu bizim hizmet aşkımızı arttırıyor. Aşk ile çalışan asla yorulmaz. Vatandaşlarımızın özellikle şunu bilmelerini istiyorum; söz konusu ulaşım olunca Battalgazi’de yatırımlardan asla taviz vermedik, vermiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

“Battalgazi en parlak dönemini yaşıyor”
Battalgazi’deki hizmetlerden memnun olduklarını belirten Fırat Mahallesi Muhtarı Nihat Biner, “3 yıl 3 aylık döneme baktığımız zaman Battalgazi’miz ve bununla birlikte Fırat Mahallemiz hizmette en parlak dönemini yaşıyor. Bunun için mahallem ve şahsım adına Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Yaklaşık 15 gün içerisinde eskiyi unutturacak çalışmaların tamamlanmasıyla
insanlarımız sağlıklı ve güzel şartlarda yaşayacağı sokaklara kavuşacağız. Mahalledeki vatandaşlarımız çalışmalardan memnun. Her sorunumuz ile yakından ilgilenen başkanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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