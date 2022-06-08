İletişimcilere teşekkür belgesi

Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Uygulama Birimi İNÜHABER Merkezi ile Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Uygulama Birimi Radyo Kampüs’te çalışıp mezun olan öğrencilere teşekkür belgesi takdim edildi.

İNÜHABER Merkezi’nde düzenlenen teşekkür belgesi takdim törenine, Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eylem Şentürk Kara, Gazetecilik Öğretim Üyesi ve İNÜHABER Merkezi Genel Yayın Yönetmeni Doç. Dr. Fatma Nisan, Gazetecilik Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Nida Sümeyya Çetin, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi ve Radyo Kampüs Genel Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bahar Öztürk, Gazetecilik Bölümü Öğretim Elemanları ve İNÜHABER Merkezi Haber Editörleri Arş. Gör. Dr. Ömer Faruk Yücel ve Arş. Gör. Dr. Fırat Adıyaman ile öğrenciler katıldı.

Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eylem Şentürk Kara, emeği geçen öğrencilere teşekkür ederek İNÜHABER’de çalışan öğrencilerin kendilerine büyük katkı sağladığını, tecrübe kazandıklarını belirtti.

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi ve Radyo Kampüs Genel Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bahar Öztürk de, uygulama birimlerinin öneminden bahsederek, Radyo Kampüs’te dört yıl boyunca görev alarak mezun olan Sefa Karakuş’a teşekkür etti.

İNÜHABER Merkezi Genel Yayın Yönetmeni Doç. Dr. Fatma Nisan, İNÜHABER’de görev alarak mezun olan öğrencilere katkılarından dolayı teşekkür ederek “Bizim için şu aşamayı yaşamak gurur verici. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de güzel haberlerinizi alarak daha da sizinle gurur duyacağız” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Nida Sümeyya Çetin ile İNÜHABER Merkezi Haber Editörleri Arş. Gör. Dr. Ömer Faruk Yücel ve Arş. Gör. Dr. Fırat Adıyaman da mezun olan öğrencilere emeklerinden dolayı teşekkür ederek tebrik etti.

Konuşmaların ardından Radyo Kampüs Genel Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bahar Öztürk Sefa Karakuş’a teşekkür belgesi takdim ederken İNÜHABER Merkezi’nden mezun olan Mehmet Tevfik Cibiceli, Gönül Bilek, İlhan Uludağ, Ebru Çelik, Sena Saka ve Songül Seber’e ise teşekkür belgeleri Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eylem Şentürk Kara, Doç. Dr. Fatma Nisan, Dr. Öğr. Üyesi Nida Sümeyya Çetin, Arş. Gör. Dr. Ömer Faruk Yücel ve Arş. Gör. Dr. Fırat Adıyaman tarafından verildi.

Teşekkür belgesi takdiminin ardından uygulama birimlerinden mezun olan öğrenciler için pasta kesimi gerçekleştirildi.

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