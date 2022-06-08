Özcan: ''Türkiye 2022 ve 2023 yılını tarım yılı ilan etmeli''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Toprak Mahsulleri Ofisi buğday ve arpa alım fiyatları çiftçiyi memnun ederken, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, “Türkiye 2022 ve 2023 yılını kesinlikle tarım yılı ilan etmeli” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partisinin Ankara Kızılcahamam’daki kampının kapamışta açıkladığı TMO alım fiyatları üreticinin yüzünü güldürdü. Sert ekmeklik buğdaya ton başına 6 bin 50 lira ve 1000 lira prim, arpaya ise ton başına 5 bin 500 lira ve 500 lira prim ödemesi yapılacağı çiftçiyi memnun ederken Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan’da açıklanan buğday ve arpa fiyatlarının üreticiyi memnun ettiğini söyledi.

Bu yıl özellikle yağışlarında etkili olması ile verimli bir yıl beklenen tahıl üretiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla beklenenden yüksek alım fiyatının açıklanması tahıl üreticisini sevindirdi.

Alım fiyatlarını değerlendiren Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, buğday ve arpa fiyatlarının üreticiyi memnun ettiğini belirterek, “Üretici cephesine baktığımız zaman son derece memnun edici rakamlar bunlar. Üreticiler uzun zamanlar mağdur. Çünkü girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğunun farkındayız. Normalde bu rakamları beklemiyorduk” dedi.

Dünyada küresel ısınma, iklim değişikliği ve son olarak korona pandemisi nedeniyle gıdada da ciddi bir stok sorunu yaşandığını belirten Özcan, özellikle hububat alanında da ciddi bir azalmanın söz konusu olduğunu kaydetti. Türkiye’nin yıllık hububat ihtiyacının yaklaşık 20 milyon ton olduğunu da kaydeden Özcan, “Ama tabi bu yıl Türkiye’de iklim şartlarının iyi gitmesi ile üretimin de yüksek olmasını bekliyoruz. Bu yıl 20 milyon ton rekolte bekliyoruz hububatta. Bu rekolte ile birlikte de Türkiye’nin kendi kendine yetecek bir üretimi yapmasını bekliyoruz.” İfadelerine yer verdi.

Son dönemlerde artan maliyetler de başta olmak üzere hububat üretiminde yaşanan sıkıntının, açıklanan alım fiyatları ile önüne geçileceğini de ifade eden Özcan, “Burada artan maliyetler karşısında fiyatların devlet tarafından farkında olunup üreticinin ezilmemesinin önüne geçilmiş olundu. Tüketici cephesinde de devletimiz, TMO üzerinden nasıl mağduriyetin oluşmaması için de önemli tedbirler alınacağı kanaatindeyim” şeklinde konuştu.

Açıklanan rakamların ve önemli yatırımların piyasalar için de yol gösterici olduğunu düşündüklerini belirten Özcan, “Cumhurbaşkanımıza prim destekleri ile açıklanan fiyatlar için desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Biz her fırsatta dile getirdiğimiz gibi, Türkiye’nin tarım ülkesi olarak küllerinden var olacak kıymetli bir potansiyele sahip olduğunu söylüyoruz. Hem arazi, hem insan iş gücü hem de iklim açısından Türkiye bir tarım ülkesidir. Biz mutlaka tarım ile yükselen bir merkeze dönmek zorundayız. RusyaUkrayna krizi ile dünyada yaşanan gıda krizinde bizim mutlaka kendi kendine yeten bir ülke olmanın dışında birçok ülkeyi de ihracat ile besleyecek duruma gelmemiz gerekiyor. Bunlarda bu noktada sevindirici gelişmeler” diye konuştu.

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