Özcan: ''Türkiye 2022 ve 2023 yılını tarım yılı ilan etmeli''

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özcan: ''Türkiye 2022 ve 2023 yılını tarım yılı ilan etmeli''

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Toprak Mahsulleri Ofisi buğday ve arpa alım fiyatları çiftçiyi memnun ederken, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, "Türkiye 2022 ve 2023 yılını kesinlikle tarım yılı ilan etmeli" dedi.

Özcan: ''Türkiye 2022 ve 2023 yılını tarım yılı ilan etmeli''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Toprak Mahsulleri Ofisi buğday ve arpa alım fiyatları çiftçiyi memnun ederken, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, “Türkiye 2022 ve 2023 yılını kesinlikle tarım yılı ilan etmeli” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partisinin Ankara Kızılcahamam’daki kampının kapamışta açıkladığı TMO alım fiyatları üreticinin yüzünü güldürdü. Sert ekmeklik buğdaya ton başına 6 bin 50 lira ve 1000 lira prim, arpaya ise ton başına 5 bin 500 lira ve 500 lira prim ödemesi yapılacağı çiftçiyi memnun ederken Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan’da açıklanan buğday ve arpa fiyatlarının üreticiyi memnun ettiğini söyledi.
Bu yıl özellikle yağışlarında etkili olması ile verimli bir yıl beklenen tahıl üretiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla beklenenden yüksek alım fiyatının açıklanması tahıl üreticisini sevindirdi.
Alım fiyatlarını değerlendiren Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, buğday ve arpa fiyatlarının üreticiyi memnun ettiğini belirterek, “Üretici cephesine baktığımız zaman son derece memnun edici rakamlar bunlar. Üreticiler uzun zamanlar mağdur. Çünkü girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğunun farkındayız. Normalde bu rakamları beklemiyorduk” dedi.
Dünyada küresel ısınma, iklim değişikliği ve son olarak korona pandemisi nedeniyle gıdada da ciddi bir stok sorunu yaşandığını belirten Özcan, özellikle hububat alanında da ciddi bir azalmanın söz konusu olduğunu kaydetti. Türkiye’nin yıllık hububat ihtiyacının yaklaşık 20 milyon ton olduğunu da kaydeden Özcan, “Ama tabi bu yıl Türkiye’de iklim şartlarının iyi gitmesi ile üretimin de yüksek olmasını bekliyoruz. Bu yıl 20 milyon ton rekolte bekliyoruz hububatta. Bu rekolte ile birlikte de Türkiye’nin kendi kendine yetecek bir üretimi yapmasını bekliyoruz.” İfadelerine yer verdi.
Son dönemlerde artan maliyetler de başta olmak üzere hububat üretiminde yaşanan sıkıntının, açıklanan alım fiyatları ile önüne geçileceğini de ifade eden Özcan, “Burada artan maliyetler karşısında fiyatların devlet tarafından farkında olunup üreticinin ezilmemesinin önüne geçilmiş olundu. Tüketici cephesinde de devletimiz, TMO üzerinden nasıl mağduriyetin oluşmaması için de önemli tedbirler alınacağı kanaatindeyim” şeklinde konuştu.
Açıklanan rakamların ve önemli yatırımların piyasalar için de yol gösterici olduğunu düşündüklerini belirten Özcan, “Cumhurbaşkanımıza prim destekleri ile açıklanan fiyatlar için desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Biz her fırsatta dile getirdiğimiz gibi, Türkiye’nin tarım ülkesi olarak küllerinden var olacak kıymetli bir potansiyele sahip olduğunu söylüyoruz. Hem arazi, hem insan iş gücü hem de iklim açısından Türkiye bir tarım ülkesidir. Biz mutlaka tarım ile yükselen bir merkeze dönmek zorundayız. RusyaUkrayna krizi ile dünyada yaşanan gıda krizinde bizim mutlaka kendi kendine yeten bir ülke olmanın dışında birçok ülkeyi de ihracat ile besleyecek duruma gelmemiz gerekiyor. Bunlarda bu noktada sevindirici gelişmeler” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Malatya’da bir şahıs cami tuvaletinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Malatya’da bir şahıs cami tuvaletinde ölü bulundu
Esenbey’de altyapı çalışmalarının temeli törenle atıldı Gürkan: “Malatya’yı mazisine layık istikbale hazırlıyoruz”
YEREL HABERLER Esenbey’de altyapı çalışmalarının temeli törenle ...
Pulmoner Rehabilitasyon merkezi yeniden hizmete açıldı
YEREL HABERLER Pulmoner Rehabilitasyon merkezi yeniden hizmete ...
Akçadağ’da 12 derslikli okul törenle eğitime başladı
YEREL HABERLER Akçadağ’da 12 derslikli okul törenle eğitime başladı
Kaybolan şahsı "Dadı" buldu
YEREL HABERLER Kaybolan şahsı "Dadı" buldu
MTÜ’den tahıl üretimine destek
YEREL HABERLER MTÜ’den tahıl üretimine destek
Öğrencilerden Hüsn-i Hat sergisi
YEREL HABERLER Öğrencilerden Hüsn-i Hat sergisi
Sulama suyu jandarma ile köylüyü karşı karşıya getirdi
YEREL HABERLER Sulama suyu jandarma ile köylüyü karşı karşıya ...
Mayıs ayında kuru kayısıdan 20 milyon dolarlık gelir elde edildi
YEREL HABERLER Mayıs ayında kuru kayısıdan 20 milyon dolarlık gelir ...
Vali Şahin’den ilk ziyaret Pütürge’ye
YEREL HABERLER Vali Şahin’den ilk ziyaret Pütürge’ye
Malatya’da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Malatya’da trafik kazası: 3 yaralı
Hem öğrendiler hem eğlendiler
YEREL HABERLER Hem öğrendiler hem eğlendiler
Doğanşehir’de tiyatro festivali
YEREL HABERLER Doğanşehir’de tiyatro festivali
İletişimcilere teşekkür belgesi
YEREL HABERLER İletişimcilere teşekkür belgesi
Dalbastı kirazında rekolte düştü kalite yükseldi Coğrafi işaret tescil belgeli dalbastı kirazında hasat süreci başlıyor
YEREL HABERLER Dalbastı kirazında rekolte düştü kalite ...
Genç girişimciler Darende’ye hayran kaldı
YEREL HABERLER Genç girişimciler Darende’ye hayran kaldı
Battalgazi’deki ulaşım yatırımlarında taviz yok
YEREL HABERLER Battalgazi’deki ulaşım yatırımlarında taviz yok
‘ Şahintepe macera parkı ve sosyal tesisleri’ hızla yükseliyor Çınar: “Şahintepesi, özel yatırımlarımızla daha cazip bir kimliğe bürünecek”
YEREL HABERLER ‘ Şahintepe macera parkı ve sosyal tesisleri’ hızla ...
Öğrenciler maskelerden çiçek yaptı
YEREL HABERLER Öğrenciler maskelerden çiçek yaptı
Yeniçağa Belediye Başkanı Çağlar, karaciğer nakli ile sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Yeniçağa Belediye Başkanı Çağlar, karaciğer nakli ile ...
Başkan Gürkan, ‘İşler Nasıl Karma Sergisi’ açılışına katıldı Gürkan: “Güzel bakan güzel görür”
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, ‘İşler Nasıl Karma Sergisi’ açılışına ...
Türkiye’de ilk kez “TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi” alan oda Malatya TSO oldu
YEREL HABERLER Türkiye’de ilk kez “TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi” ...
Doğanşehirli yetiştiricilere sıvat desteği
YEREL HABERLER Doğanşehirli yetiştiricilere sıvat desteği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.