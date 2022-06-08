Vali Şahin’den ilk ziyaret Pütürge’ye

Malatya’nın yeni Valisi Hulusi Şahin, ilk ziyaretini Pütürge ilçesine gerçekleştirerek, il ve ilçe kurum müdürleri ve muhtarlarla toplantı yaptı.

Düzenlenen toplantıda, ilçenin deprem nedeniyle yapılmakta olan iş ve işlemler başta olmak üzere altyapı yatırımları ile eğitim ve sağlık konularındaki ihtiyaç ve sorunlar gündeme getirildi. Toplantı öncesi İlçe Kaymakamı Batuhan Taşgın ile Belediye Başkanı Mikail Sülük’ü ziyaret ederek ilçede yapılan çalışmalar, hizmetler hakkında bilgi alan Vali Şahin, Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantının açılış konuşmasında, ilk ilçe ziyareti ve muhtarlar toplantısının Pütürge ilçesinde başladığını ifade etti. Şahin, bunun sebebinin Pütürge İlçesinde zaman zaman yaşanan deprem ile karşı karşıya olması olduğunu belirtti. Muhtarlar ayrıca mahallelerin diğer sorunları ile ilgili talep ve önerilerini de dile getirerek Vali Şahin’e ilettiler.

Toplantının ardından Vali Şahin, Halk Eğitim Merkezi, Öğretmen Evi inşaat alanı ve İlçe Merkezinde yapımına başlanan Millet Bahçesi inşaat alanındaki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerinden bilgi aldı. İncelemeleri esnasında esnaf ve vatandaşlarla da sohbet etti.

1997 yılında Şırnak’ta görevliyken sınır ötesi operasyonda şehit olan Tnk. Er Mehmet Taştekin’in Pütürge’de yaşayan ailesini ziyaret eden Vali Şahin, şehidimizin babası Haşim Taştekin ile bir süre sohbet etti.

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