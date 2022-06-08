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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mayıs ayında kuru kayısıdan 20 milyon dolarlık gelir elde edildi

İHA

Malatya'da Mayıs ayında gerçekleştirilen 3 bin 616 ton kuru kayısı ihracatından 20 milyon 246 bin dolar gelir elde edildi.

Mayıs ayında kuru kayısıdan 20 milyon dolarlık gelir elde edildi

Malatya’da Mayıs ayında gerçekleştirilen 3 bin 616 ton kuru kayısı ihracatından 20 milyon 246 bin dolar gelir elde edildi.
Malatya Ticaret Borsa’sı Başkanı Ramazan Özcan, 1 Ağustos 2021 30 Mayıs 2022 tarihleri arasındaki 10 aylık sürede 74 bin 762 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 340 milyon 706 bin dolar gelir elde edildiğini söyledi.
İhracat rakamlarının geçen yıla oranla sevindirici olduğunu belirten Başkan Özcan, “ Geçtiğimiz yıla oranla baktığımız zaman geçen yıl 78 bin 353 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 260 milyon 115 bin dolar gelir elde etmişiz. Miktar olarak yaklaşık 4 bin ton geçen yılın gerilerine gitmiş olmamıza rağmen ihracat gelirlerimizde 10 aylık süre içerisinde 80 milyon yani 600 bin dolar bir fark oluştu. Bu da önemli rakam aradaki farkta ihracat gelirlerimizi ne kadar arttırdığımız da ortaya çıkmış durumda” dedi.

2022 yılının ilk 5 ayında 28 bin 368 ton kuru kayısı ihracatın karşılık 144 milyon 72 bin dolar gelir elde edildiğini ifade eden Özcan, Haziran ve Temmuz ayı ihracat rakamları ile birlikte 100 bin ton ihracat 500 milyon dolar gelir hedefini yakalamak için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.
Naturel üründe en önemli Uzak Doğu pazarlarından başında gelen Çin’e olan ihracatı 5 bin tonla kapatmayı planladıklarını dile getiren Özcan, “ Özellikle natürel ürün ihracatında bizim için en önemli pazarların başında gelen Uzak Doğu pazarlarından Çin’e de bu 10 aylık süre içerisinde 4 bin 639 ton ihracat gerçekleştirmişiz. Bunu karşılığında da 14 milyon 46 bin dolar da gelir elde etmişiz. Çin bizim için önemli olma noktasındaki yerini koruyor. Özellikle Çin’e yaptığımız ihracatın tamamı natürel ürün yani gün kurusu diye adlandırdığımız ürün. Çin, pazarını bu yıl 5 bin ton ihracatla kapatmayı planlıyoruz. Haziran ve Temmuz aylarında yapacağımız ihracatla da Çin’de de 5 bin ton sınırını da aşmış olacağız” şeklinde konuştu.
Tarım İl Müdürlüğü tarafından kurulan komisyon sonucunda tahmini kuru kayısı rekoltesinin saha çalışmalarının sona erdiğini belirten Özcan, Tarım İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan toplantı sonucunda kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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