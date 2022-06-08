Öğrencilerden Hüsn-i Hat sergisi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu bünyesinde yürütülen Hüsni Hat kursu öğrencilerinin çalışmalarından oluşan Hüsni Hat mezuniyet sergisi düzenlendi.
Geleneksel Türk el sanatlarının gün yüzüne çıkartılması ve bu önemli mirasın yaşatılması amacı doğrultusunda MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’un desteği ile Hüsni Hat kursu açıldı. Rehberliğini hattat eğitmen Öğr. Gör. Hacı Kırnık’ın yaptığı Hüsni Hat Kursu’nun MTÜ Turgut Özal Müzesi’nde gerçekleşen yılsonu mezuniyet sergisinde, 20 öğrencinin hazırladığı 64 çalışma yer aldı. Ayet ve hadislerden oluşan bu çalışmalar 4 gün boyunca ziyaretçileriyle buluştu.
Açılışını Rektör Karabulut ve bir grup üniversite idari ve akademik personelinin yaptığı serginin, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördüğü bildirildi.
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