Kaybolan şahsı "Dadı" buldu

Malatya’da kaybolan şahıs, dron ve jandarma iz takip köpeği "Dadı"nın katkısıyla yapılan aramada bulundu.

Akçadağ ilçesi Resuluşağı Mahallesi'nde ikamet eden B.A. (49) isimli şahsın, 7 Haziran 2022 Salı günü saat 22.00 sıralarında kaybolduğu İl Jandarma Komutanlığına bildirildi. B.A.'nın bulunması için 40 jandarma personeli, 15 güvenlik korucusu ve köy halkıyla arama başlatıldı. Dron ve iz takip köpeği Dadı'nın da katkısıyla yapılan arama tarama çalışmaları sonucu B.A., 8 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 02.00 sıralarında evine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki arazide bulundu.

Genel sağlık durumu iyi olan B.A., kontrol amaçlı 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

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