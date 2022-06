Esenbey’de altyapı çalışmalarının temeli törenle atıldı Gürkan: “Malatya’yı mazisine layık istikbale hazırlıyoruz”

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) tarafından Akçadağ İlçesi Esenbey, Doğantepe ve Taşolar Mahallesi’ne yapılan altyapı çalışmaları için temel atma töreni yapıldı. Esenbey Mahallesi’nde gerçekleştirilen törene, Vali Hulusi Şahin, Akçadağ Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, İller Bankası Elazığ Bölge Müdürü Celal Kaştı, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, MHP MYK Üyesi Eyüp Gönültaş, İş İnsanı Akmercan Şirketler Grubu Başkanı Gazi Akmercan, siyasi parti ilçe başkanları, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan, Esenbey Mahallesi Muhtarı Mehmet Sarpkaya, “1986’da yapılmış olan altyapımızda sorunlar vardı. İçme sularımız ve kanalizasyon altyapımız sıkıntılıydı. MASKİ Genel Müdürlüğü’ne başvurular yaptık. Sorunlarımızı gidermek için bu güzel projeyi hazırlayıp hayata geçiriyorlar. Hayallerimizi gerçekleştirmemize vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum. 2019 yılından beri mahallemizin su, kanalizasyon ve asfaltıyla ilgili her sorununa çözüm bulunuyor. Sulama kanalı inşa edildi. Yollar yapıldı. Deprem ve pandemi gibi ağır şartlara rağmen gece gündüz demeden çalışmalarına devam eden MASKİ Genel Müdürlüğü’ne ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

“100 yerde şantiyemiz var”

Esenbey, Doğantepe ve Taşolar Mahallelerinin altyapısını komple yenileyeceklerini belirten MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, “Malatya genelinde yüzün üzerinde şantiyesi olan bir kurumuz. Akçadağ’da on şantiyemiz var. Bu dönemde bizleri maddi olarak sıkıntıya sokmayan ve Malatya genelinde çalışmalar yapmamıza vesile olan Selahattin Gürkan’ a teşekkür ediyorum.

Akçadağ İlçesi Esenbey Mahallesi için hazırlamış olduğumuz projemiz çerçevesinde, 20 kilometre içme suyu, 20 kilometre kanalizasyon hattı, 600 tonluk içme suyu deposu ve 1500 kişilik fosseptik inşa edeceğiz. Geçen sene burada sulama kanalı inşa edildi. Bu yılın sonunda Esenbey Mahallesi’nde çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. Bizlere verdiği maddi manevi desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Akçadağ İlçesi’ne yapılan yatırımlardan dolayı memnun olduklarını dile getiren MHP MYK Üyesi Eyüp Gönültaş ise “Sınırsız ihtiyaçlarımıza sınırlı imkânlarla, hiçbir ihtiyacımızı geride bırakmadan destek verdiği için Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Selahattin başkanımız çok şanssız bir dönemde göreve başladı. 24 Ocak Depremi oldu, pandemi başladı. Deprem bölgesine her türlü yardımı ulaştırdı. Pandemi döneminde ekiplerini sahadan çekmeden Malatya’ya hizmet vermeye devam etti. Malatya merkez ve diğer ilçelerinde gece gündüz demeden çalışan Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum” dedi.

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan da, “Mahallemizin daha modern bir yapıya sahip olması için Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ Genel Müdürlüğümüz çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Akçadağ Belediyesi olarak bizler beraber çalışıyoruz. Altyapı hizmetleri tamamlanınca çevre düzenlemesini yapacağız. MASKİ çok hızlı çalışıyor. Bizlerde elimizden geleni yapacağız. Buradaki sosyal tesisi belediyemizin ve vatandaşımızın katkılarıyla yaptık. Hayırsever bir vatandaşımız camiyi yaptı. Burada taşkınlara sebep olan yerler vardı. Taşkından koruma programına dâhil etti. Altyapı biterken bunun yapılması işimizi kolaylaştırdı. Bu çalışmalar tamamlanınca bizlerde tüm mahalle iç yollarımızı kilit taşlarla inşa edeceğiz” diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Malatya’nın en ücra köşesine hizmet götürdüğünü belirten AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, “Bugün Esenbey’de olmaktan mutluluk duyuyorum. Esenbey’imiz hak ettiği hizmetlere birer birer kavuşuyor. Altyapı, üstyapı, atıksu arıtma tesisi, sulama kanallarına kavuşuyor. Büyükşehir Belediyemizin gayreti, hemşerilerimizin desteği ve Gazi Akmercan’ın destekleriyle Esenbey’i hak ettiği hizmetlere kavuşturmaya gayret ediyoruz. Bunda en büyük pay, Büyükşehir Belediye Başkanımızındır. Malatya’nın en ücra köşesindeki yere hizmet götüren Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ a ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Yükümüz ağır, yolumuz uzun”

MASKİ Genel Müdürlüğünün Malatya’da 100 adet şantiyesinin olduğunu söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Yola çıktığımızda Malatya’da yolsuz, susuz, kanalizasyonsuz ve atık suların akarsulara karıştığı hiçbir yer olmayacak dedik. Sadece TÜPRAŞ’tan aldığımız rakamlar Türkiye’deki 8 büyükşehir belediyesinin toplamından daha fazla asfaltı Malatya Büyükşehir Belediyesi döküyor. Bu, Cumhuriyet tarihinin rekorudur. Sadece Esenbey mahallemize 20 km içme suyu şebekesi, 20 km kanalizasyon şebekesi, iki su deposu çalışması yapıldı. Tabi çalışmalar bittikten sonra asfalt yapılacak. Yükümüz ağır, yolumuz uzun. Pandemi, deprem ve küresel ekonomik sıkıntıya rağmen Malatya tarihinin toplam yatırımlarının en az beş katı yatırımlar yapıyoruz. Sadece MASKİ’nin yüz yerde şantiyesi var. Bir o kadarda Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımızın şantiyesi var. Sadece iki ana birimimizi söylüyorum. Şantiyelerimiz gece gündüz, şehrimizin insanını rahatlatmak, modern, çağdaş anlamda bir şehircilik kavramını elde etmek için vatandaşımıza hizmet etme noktasında büyük gayret gösteriyorlar. Bizler Malatya’mızı mazisine layık istikbale hazırlarken şemsiyemiz gökyüzüdür dedik. Gökyüzünde güneşin faydasını ve ısısını perdesini kapatmayan ve gözünü kapatmayan nasıl alırsa bizim hizmetlerimizin de adil ve adaletli olması noktasında, herkese eşit olması noktasında hiç kimsenin bir tereddüttü yok. Bu konuda da Malatyalı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Hakikaten 718 mahallemizin hiçbir yerinde bizle ilgili şu adaletsizlik, bu haksızlık, kayırmacılık şeklinde bir şey duymadım. Demek ki doğru yoldaymışız. Durmak yok yola devam ediyorum. Bütün personellerimize teşekkür ediyorum. Hizmetlerimizin Malatya’mıza, Akçadağ’ımıza ve Esenbey’imize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“Başkan Gürkan Malatya için bir şans”

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve MASKİ ekibini tebrik ettiğini söyleyen Vali Hulusi Şahin, “Altyapı işleri zor işlerdir, altyapı işleri pahalı işlerdir. Bu zor ve pahalı işlerde büyük yol kat edildiğini memnuniyetle görüyoruz. Belediyecilik zor iş. Kırsal mahallelere böylesine bir altyapı yapmak çok daha zor ve pahalı. Kilometrelerce hat döşemeniz gerekiyor ve bunun maliyetiyle işçiliği çok daha zor. Milyonlarca liraya mal olan büyük yatırımı kırsal mahallelerimize getirerek büyük hedefi yani Malatya’nın hiçbir yerinde su ve kanalizasyonsuz yer kalmayacak hedefini gerçekleştiren ve gerçekleştirmek için büyük yol kat eden Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum ve Malatya için bir şans olduğunu belirtmek istiyorum. Ekibini de kutluyorum. Güzel hizmetlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.

