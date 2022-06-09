Yeşilyurt’ta ‘minikler yarışıyor’ programına ilgi Çınar: “Çocuklarımıza trafik bilincini farklı etkinliklerle aşılıyoruz”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulduğu 2015 yılından bugüne kadar binlerce çocuğa teorik ve pratik olarak trafik eğitimlerin verildiği Çocuk Trafik Eğitim Parkında düzenlenen ‘Minikler Yarışıyor’ etkinliği renkli anlara sahne oldu.

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 2022 Yılı Faaliyet Programında yer alan Minikler Yarışıyor’ etkinliğine katılan anaokulu öğrencileri arasında düzenlenen atletizm, halat çekme ve yumurta taşıma yarışmaları oldukça neşeli geçti. Renkli aktivitelere katılıp gönüllerince eğlenen çocuklar, akülü araçlarla trafik parkında tur atıp trafik kuralları hakkında bilgi edindiler. Oldukça neşeli geçen aktivitelerde çocukların heyecanına ortak olan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Minikler Yarışıyor’ etkinliğiyle çocukları hem güzel bir ortamda buluşturduklarını hem de trafik kurallarını öğrettiklerini söyledi. Bilgili ve kültürlü bir nesil oluşturma çabalarına farklı projelerle destek vermeye devam ettiklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Çocuklara, gençlere ve kadınlara yönelik yatırımlar ve sosyal sorumluluk projelerinde bölgede öne çıkan yerel bir yönetim olarak, fiziksel yatırım alanlarımızı sosyal ve sportif aktivitelerle hareketlendirmeye devam ediyoruz. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından organizasyonu yapılan ‘Minikler Yarışıyor’ etkinliğimiz için Çocuk Trafik Eğitim Parkımızda bir araya gelen çocuklarımızın neşesi, mutluluğu ve güler yüzlü halleri bu özel eğitim mekânımızın değerini bir kat daha artırmıştır. Yeşilyurt Belediyesi olarak bütün eğitim, sosyal ve kültürel mekânlarımızın insanlarımızın hayatlarına değer katacak bir yapıya bürünmesine büyük önem veriyoruz. Çocuk şenliklerimiz, kurslarımız ve sergilerimizle bir yandan sanatsal ve kültürel mekanlarımızı hareketlendirirken diğer taraftan bu tür mekanlarımızın daha fazla tercih edilmesini sağlıyoruz. 2015 yılından bugüne kadar çocuklarımıza hizmet veren Çocuk Trafik Eğitim Parkımızda ki derslere katılan çocuklarımızın katılımıyla düzenlenen bugün ki etkinliğimizde her açıdan güzel geçti. Çocuklarımız bir yandan gönüllerince eğlenip güzel vakit geçirirken diğer taraftan teorik ve pratik olarak trafik kuralları hakkında bilgi sahibi oldular. Neşeleri ve coşkularıyla etkinliğimize renk katan bütün çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum, sağlık ve sıhhat dolu günler diliyorum” ifadelerini kullandı.

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