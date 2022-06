Başkan Güder, oda başkanlarına dijital ruhsat sistemini tanıttı

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, dijitalleşmeye yönelik atılımlarını sürdüren Battalgazi Belediyesi’nin iş yerlerinin denetim ve ruhsatlandırma sürecini kayıt altına almak amacıyla hayata geçirdiği “Dijital Ruhsat Denetim Sistemi”ni düzenlenen toplantı ile esnaf oda başkanlarına tanıttı. Esnaf oda başkanları, Battalgazi Belediyesi’nin takdire şayan bir çalışmaya imza attığını belirtti.

Belediye hizmetlerinin hızlı, etkin ve verimli sunulmasını sağlamak, iş yerlerinin denetim sürecini kolaylaştırmak, kayıt dışı iş yerlerinin önüne geçmek, vatandaşın iş yerlerine yönelik istek öneri ve şikâyetlerini elektronik altyapı ile somutlaştırarak kayıt altına almak için “Dijital Ruhsat Denetim Sistemi” uygulanmaya başladı. Belediyenin yönetilebilir alan hâkimiyetinin sağlanması amaçlanan sistem ile ruhsatsız olan iş yerlerinin tespitini hayata geçirdiği Dijital Ruhsat Denetim Sistemi gerçekleştiren Battalgazi Belediyesi, bu örnek uygulamayı Malatya’da faaliyet gösteren esnaf oda başkanlarına tanıttı.

Orduzu Galip Demirel Çınar Park’ta düzenlenen uygulama tanıtım toplantısına katılan esnaf oda başkanları, merak ettikleri soruları Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e sordu. Oda başkanlarının sorularını tek tek cevaplayan Başkan Güder, bölgede ilk kez hayata geçirilen bu sistem sayesinde işyerlerinin camlarına yapıştırılan karekod ile işletmelere ait bilgilere rahatça ulaşılabileceğinin dikkat çekti.



Oda başkanlarından uygulamaya tam not

Battalgazi Belediyesi’nin bölgede bir ilke imza attığını kaydeden Malatya Minibüs ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce, “Çok güzel düşünülmüş bir çalışma. Esnafımıza ve belediyemize kolaylık sağlayacak. Battalgazi’ye ve Malatya’ya hayırlı olsun. Hizmetler kalıcıdır, makamlar gelip geçicidir. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, her daim esnaflarımız ile istişare içerisinde. Esnaflarımıza büyük destekleri oluyor. Esnafımızın neye ihtiyacımız varsa taşın altına elini koymaktan hiç geri durmuyor. Bu anlamda teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ında ifade ettiği gibi hizmet belediyeciliğinin yanında gönül belediyeciliğini de etkin şekilde kullanıyor. Başkanımıza ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Ali Evren ise “Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve ekibini canı gönülden kutluyorum. Gerçekten esnafımız için güzel bir çalışma yapmışlar. Örnek bir uygulama ve bölgede ilk kez Battalgazi’mizde uygulanan bir sistem. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkan Vekili Orhan Özbek de, “Değişim ve dönüşüme ayak uyduran Battalgazi Belediyemizi tebrik ediyorum. Güzel bir projeyi hayata geçirmiş. Sürekli esnafımızın yanında olan Başkanımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Emre ise “Yapılan bu sistemin esnafımıza hayırlı olsun. Bu sistemin pazarcılar içinde uygulanmasını bekliyoruz. Bazı konularda pazarcı esnafımız mağdur olabiliyor. İnşallah kısa sürede bizlerde bu uygulamadan faydalanabiliriz. Başkanımıza ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



“Teknolojiye ayak uyduran bir belediyeyiz”

Her geçen gün gelişen teknolojiye Battalgazi Belediyesi olarak ayak uydurduklarını vurgulayan Başkan Güder, “Her şeyin dönüştüğü, dijitalleştiği ve geliştiği bir ortamda Battalgazi Belediyesi olarak kayıtsız kalmadık. Bir yıldan beri üzerinde çalıştığımız bu uygulamamızı ilçemizde hayata geçirmeye başladık. Ticari yönde esnaflarımızın fazla olduğu bir ilçe konumunda olmamız ve teknolojiye ayak uydurmak için bu uygulamamızı hayata geçirdik. Artık ilçemizdeki ticarethanelerimizi, kurmuş olduğumuz bu sistem ile denetimini sağlayacağız. Bugünde bu uygulamayı oda başkanlarımıza tanıtıyoruz, bilgilendiriyoruz. Güzel bir uygulamayı hayata geçirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah Malatya’mıza ve Battalgazi’mize değer katar. Esnaflarımız çok memnun kaldı, oda başkanlarımız memnun kaldı, vatandaşlarımız memnun kaldı. Bu sistem esnafımıza ve vatandaşlarımıza güven duygusu da sağlamış oluyor. Herkesin memnuniyeti kazanmak bizim için hem önemli hem de mutluluk verici. Bu hizmetin bölgede ilk kez Battalgazi Belediyesi tarafından yapılıyor olması da önemli. Dijitalleşmede önemli adımlar atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Battalgazi Belediyesi olarak amaç hizmet olunca, bizler herkesin emrine amadeyiz” dedi.

