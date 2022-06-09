‘Elektrikli ve Hibrit Araç Teknolojileri’ paneli düzenlendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleşen ‘Elektrikli ve Hibrit Araç Teknolojileri’ panelin de temiz enerjinin önemi masaya yatırıldı.

Bir otelde düzenlenen ‘Elektrikli ve Hibrit Araç Teknolojileri’ paneline konuşmacı olarak TEHAD Kurucu Başkanı Berkan Bayram, MADER Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Önal, Akcan Holding Başkan Vekili Özcan Akcan, AspilsanGömülü Yazılım Mühendisi Muhammed Tarık Yıldız ve Voltrun Kurumsal Satış Yöneticisi Urcan Taylan katıldı.

Panelde konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, fosil yakıtların çevreye zarar vermesi sonucu dünyayı yeni kaynaklara yöneldiğini belirterek, “Gelişen dünyamızda teknolojinin gelişmesiyle birlikte küresel ısınma, iklim değişikliği ve kuraklık beraberinde gelmiştir” dedi.



“Elektrikli aracımız TOGG inşallah 2023’de trafiğe çıkacak”

Avrupa Birliği’nde fosil yakıtlı yeni otomobil satışlarının 2035 yılında sona erecek kararın alındığını da anımsatan Başkan Gürkan, “Özellikle TOGG ile ilgili, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın önderliğinde yürütülen ve hibrit araç anlamında elektrikli araçların üretilmesi anlamında 2023 yılında inşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında trafiğe çıkacak. Dünyada da alınan kararlar muhaceresi içerisinde 2035 yılından sonrada fosil yakıtlı kullanılan araçlar yasaklanacak. Demek ki kalan 12 yıllık bir süre içerisinde altyapılarımızı biran evvel yerine getirmemiz gerekiyor. Değişim ve dönüşüme ayak uydurmayan bütün sektörler geriye ricat etmek, daha sonrada kapanmak durumunda kalır. Özellikle yapılan panelin akaryakıtçılar açısından, diğer taraftan araç parça üretimi açısından ve çevreye duyarlı insanlar açısından önemli olduğu kanaatindeyim” şeklinde konuştu.



“Belediyeler anlamında en çok yeşil alan ihdas eden belediyeyiz”

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak çevreye duyarlı olma adına gerekli çalışmaları yaptıklarını da söyleyen Başkan Gürkan, şunları söyledi:

“Bugün Türkiye’de belediyeler anlamında en çok yeşil alan ihdas eden belediye Malatya Büyükşehir Belediyesidir. Göreve geldikten sonra 4 milyon m2 yeni yeşil alan ihdas edilmiştir. Yeşil alanlar o şehrin akciğeridir. İnsanın akciğeri zayıflarsa nasıl insan nefes almada zorlanırsa, şehrin akciğeri de zayıflarsa o şehir teklemeye başlar. Sıfır atık diye tabir ettiğimiz çevrenin kirletilmemesi, karbon salınımının ortadan kaldırılması veya azaltılmasıyla ilgili ilgili bakanlıklarımızın ve devletimizin yaptığı çalışmalar takdire şayandır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın değerli eşleri hanımefendi Emine Erdoğan’da özellikle sıfır atık konusunda milletimizin dikkatini çekecek projelere imza atması ve o konuda öncü olması, lokomotif görevi görmesi Türkiye açısından önemlidir”

Sıfır atık noktasında Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak büyük bir imtihan verdiklerini de kaydeden Gürkan, “Bir taraftan GES dediğimiz güneş enerji santrallerini kurarken, bir taraftan HES kurarken, diğer taraftan katı atıkların ayrıştırılması ve metan gazıyla elektrik üretilmesi ayrıca yakılarak elektrik üretilmesi noktasında yoğun bir gayret içerisindeyiz. Ben, güncel anlamda yapılan panelde ilgili daire başkanlığımıza, genel müdürlüğümüze ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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