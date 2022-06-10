FETÖ/PDY’den 5 gözaltı

Malatya ve Konya illerinde yapılan eş zamanlı operasyonla, FETÖ/PDY ilişkili Malatya’da 4, Konya’da ise 1 şahıs yakalandı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, Malatya ve Konya illerinde yapılan eş zamanlı operasyonla Malatya’da 4, Konya’da ise 1 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan 5 şahsın emniyetteki işlemleri halen devam ediyor.

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