Malatya merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA merkezli 2 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün güncel yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. İl Emniyet Müdülüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya ile Konya'da belirlenen çok sayıda adreste arama yaptı. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyete götürülerek sorguya alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-06-10 11:22:41



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