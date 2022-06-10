Malatya'da yolcu otobüsü koyun sürüsüne çarptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, yolcu otobüsünün çarptığı sürüdeki 60 koyun öldü.

Kaza, sabah saatlerinde MalatyaSivas kara yoluna bağlantı yolunda meydana geldi. Topsöğüt Mahallesi'nde yolcu otobüsü, koyun sürüsüne çarptı. Kazada, 60 koyun öldü. Otobüs, seferine devam ederken, ölen koyunlar ise temizlik görevlilerince yoldan kaldırıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-06-10 11:26:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.