Yazar Melih Yılmaz lise öğrencileri ile buluştu

Malatya Hekimhanlı Yazar Melih Yılmaz, Arguvan İlçesi Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi (ÇPAL) öğrenciler ile buluştu.

Öğrenciler ile söyleşi programında sohbet eden Eğitimci Araştırmacı Yazar Melih Yılmaz, öğrencilere kitap okumanın faydalarını dile getirdi. Yılmaz, kitap okumanın insanın ufkunu nasıl açtığını anlatan çeşitli sohbetler gerçekleştirdi. Yılmaz, daha sonra ise hem öğrencilerin meraklı sorularına cevap verdi, hem öğrencilerin almış oldukları kitapları imzaladı. Yılmaz, 14 Mayıs 1966 Malatya doğumlu. İlk ve orta öğrenimini babasının memuriyeti nedeniyle Türkiye’nin değişik yerlerinde yaparak, 1983 yılında Darende Lisesi’ni bitiren Yılmaz, üniversiteye girdiği 1987 yılında kadar tarım ve inşaat işlerinde çalıştı. Bu arada 198485 öğretim yılında Malatya'nın Hekimhan ilçesi Gelengeç Köyünde vekil öğretmenlik yapan Yılmaz, 1991 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Aynı yıl Malatya’da bir süre özel bir eğitim kurumunda Türkçe öğretmenliği görevinde bulunan Yılmaz, daha sonra Millî Eğitim Bakanlığına geçti. Siirt, Yalova ve Samsun illerinin değişik okullarında Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni ve yönetici olarak görev yapan Yılmaz, çalışmaya devam ediyor .

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.