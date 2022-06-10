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Başkan Sadıkoğlu: “Yüzde 25 ile sınırlanan konut kira artışı düzenlemesi iş yerlerini de içermeli”

İHA

Emeksiz Caddesi'nde bulunan işletmeleri ziyaret eden Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu'ndan geçen konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin iş yeri kiralarını da içermesini talep ediyoruz" dedi.

Başkan Sadıkoğlu: “Yüzde 25 ile sınırlanan konut kira artışı düzenlemesi iş yerlerini de içermeli”

Emeksiz Caddesi’nde bulunan işletmeleri ziyaret eden Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu'ndan geçen konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin iş yeri kiralarını da içermesini talep ediyoruz” dedi.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Emeksiz Caddesi’nde bulunan işletmeleri ziyaret ederek sorun ve talepleri dinledi.

“Takipçisi olacağız”
Maliyet artışlarının işletmeleri zorladığını belirten Başkan Sadıkoğlu, “Yaptığımız ziyaretlerde sorunları dinliyoruz. Esnaf artık sürdürülebilirlik konusunda ciddi sorunlar yaşıyor. Ekonomide yaşanan değişimler, kur artışları ve ham madde fiyatlarındaki aşırı dalgalanma doğrudan firmaların üretim maliyetlerinin yükselmesine neden oldu. Yükselen üretim maliyetleri direk olarak ürünlerin raf fiyatlarına yansıyor. Satış yapamayan esnafımız giderlerini karşılayamaz durumda. Elektrik, doğal gaz ve akaryakıt fiyatları ile diğer maliyet unsurlarını dikkate aldığımızda esnafımız değil kar etmek, mevcut durumu dahi sürdürebilmekte zorlanıyor. Pandeminin bıraktığı olumsuz etkiden çıkmaya çalışan esnafımız şimdi de ekonomik çıkmazla uğraşıyor. Kiraladığı iş yerinde ticaret yapan esnafımız kirasını dahi ödeyemez hale geldi. Geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu'ndan geçen konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin iş yeri kiralarını da içermesi konusunda üyelerimizin bir talebi var. Üyelerimizin sesi olmak adına bu konuyu gündemimize alacağız. Şuanda iş yeri kiraları TÜFE oranlarında artışla ödeniyor. Böylesine enflasyonist bir ortamda esnafın yüksek kiraları ödeyebilme gibi şansı yok. Konuyu hazırlayacağımız bir talep yazısı ile çatı kuruluşumuz TOBB’a ve ilgili bakanlıklara ileterek takipçisi olacağız” dedi.

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