Yeşilyurt’ta yılsonu etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu

Malatya Yeşilyurt Belediyesi’nin Kiltepe mahallesinde hizmete açtığı Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezi'nde yılsonu etkinlikleri çeşitli sergiler ve çocukların halk oyunu performanslarıyla ve 46 yaş Erdem Okulu kapanış programı gerçekleştirildi.

Yapılan etkinliğe kursiyer ve mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte söz alan Kiltepe Mahalle Muhtarı Celal Demirtaş, Yeşilyurt Belediyesinin fiziksel yatırımlarının yanı sıra sosyal, kültürel ve eğitim hizmetleri neticesinde Kiltepe mahallesinin artık daha farklı bir kimliğe büründüğünü belirtti. Demirtaş, “ Yeşilyurt Belediye Başkanımızın talimatları neticesinde Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezi gibi özel bir projenin mahallemize kazandırılmış olmasından bizler gurur duyuyoruz, çok sevinçliyiz. Her yaştan vatandaşımız buraya gelerek açılan kurslardan faydalanıyor ve yeteneklerini geliştiriyor. Belediye Başkanımıza ve ekiplerine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise Yeşilyurt’un kültürel ve sanatsal vizyonunu geliştirecek projelerini Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezi gibi özel bir yatırımla daha iyi bir noktaya taşıdıklarını söyledi.

Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezinde açılan sanatsal, kültürel ve bilimsel kurslardan faydalanan kursiyer sayısını bine çıkartmayı hedeflediklerini vurgulayan Çınar, “20 farklı alanda açtığımız Sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal kurslarımıza hem mahalle sakinlerimiz hem de kentimizin farklı bölgelerinden gelen vatandaşlarımız büyük ilgi gösteriyor. Kültürel yatırımlara örnek gösterilecek bir anlayışa sahip buradaki eğitim merkezimiz çok aktif bir şekilde kullanılıyor. Kiltepe ve çevre mahallelerimizin sosyal ve kültürel yapısı bu tür insan odaklı yatırımlarımız neticesinde daha güzel bir seviyeye çıkmaya başladı. Erdem Okulumuzdan bilimsel atölyelere, tekstil ve kuaförlük kursundan pastacılık kursuna kadar farklı alanlarda birçok eğitim hizmetlerinin sunulduğu eğitim ve yaşam merkezimizin hizmete girmesi bu bölgeye farklı bir dinamizm getirdi. Buradaki eğitim hizmetlerinden yararlanan hemşerilerimizin sevincini ve mutluluğunu gördükçe bizlerde ziyadesiyle mutlu oluyoruz. Beklentilerimizin üzerinde bir kayıt dönemi yaşadık. İnşallah bu sayıyı daha fazla artırmak içinde elimizden gelen desteği vereceğiz“ şeklinde konuştu.

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