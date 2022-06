Başkan Gürkan, Şire Pazarında esnaf ile bir araya geldi Gürkan: “Esnafımızla koordineli bir şekilde şire pazarımızın albenisini yükseltmek için çalışıyoruz”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şire pazarı esnafı ile bir araya geldi. Şire pazarı esnafını ziyaret eden Başkan Gürkan, pazar içerisinde yapılan çalışmaları da yerinde inceleyerek ilgililerden bilgiler aldı.

Malatya’da kayısının ve kayısı çeşitlerinin satış noktası olan ve özellikle turistlerin uğrak mekânı haline gelen şire pazarı esnafını ziyaret eden Başkan Gürkan, esnafların sorun ve taleplerini dinledi. Başkan Gürkan, özellikle Arslantepe’nin UNESCO Kültür Mirası Listesine alınmasının ardından her geçen gün turist sayısı artan Malatya’da, kayısı pazarının işlevini daha da artırmak için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

“Başkan Gürkan zor günlerde güzel işlere imza atıyor”

Başkan Gürkan’ın ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduklarını söyleyen Halfettin Mahallesi Muhtarı Murat Ceyhan, “Öncellikle mahallemizde bulunan Tellal Pazarını, uzun yıllardır sorun olan alanı kaldırdığı için mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Malatya’mızın göz bebeği, atardamarı olan şire pazarımızdaki soruna da neşter vurarak bu sorunu başkanımız çözecektir. Malatya’da bu dönem yoğun bir şekilde turlar yapılıyor. Şire pazarımızın şu anki pozisyonu güzeldir ama başkanımızdan bunun sözünü aldık. İnşallah şire pazarımız çok üst seviyeye gelecektir” dedi.

Mahrukatçılar Odası Başkanı Orhan Özbek de, “Başkanımız esnaflarımızı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. Her zaman olduğu gibi başkanımız 7 gün 24 saat esnafımızın yanında. Bizlerde başkanımızla birlikteyiz. Arslantepe’de başkanımızın büyük çabaları vardı. Turistlerimizi devamlı Arslantepe’ye çekti ve gelen turistlerimizden şire pazarımız, otellerimiz, lokantalarımız ve diğer esnaflarımız faydalandı. Başkanımıza esnaflara verdiği değerden ve kıymetten dolayı, çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Başkanımıza söylediğimiz her şeye elini attı ve yerine getirdi. Başkanımızın yapmadığı iş kalmadı” ifadelerini kullandı.

Zahireciler Odası Başkanı Bülent Artun, “Malatya’nın göz bebeği olmazsa olmazı şire pazarı. Başkanımız şire pazarındaki eksiklikleri yerinde gördü, gerekli tespitleri yaptı. Başkanımızın şire pazarını standartlara uygun bir şekilde hazırlayacağına eminiz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Manifaturacılar Odası Başkanı İsmet Keklik ise “Büyükşehir Belediye Başkanımız, Arslantepe’ye ve Malatya’daki turizme çok katkısı oldu. Birlik ve beraberlik içinde esnafımızın sıkıntılarını gidermek için esnafımızla beraber oldu. Başkanımıza teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Malatya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Erdoğan Ünal, “Başkanımız göreve geldikten sonra bizlerle şire pazarında bir toplantı yapmıştı. Sorunlar, sıkıntılar ve talepler konuşulmuştu. Başkanımız hem esnafımızı ziyaret etmek hem de yapılan işleri yerinde görmek için başkanımız şire pazarımızı gezdi. Özellikle kayısı pazarımıza, diğer şire pazarımıza ve Malatya’mıza yeni yapılan ticaret merkezimize katkılarından dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum. Başkanımız her işi adım adım takip ediyor” dedi.

Birlikteliğin herkesi sevindirdiğini dile getiren Kaynarca Mahallesi Muhtarı Mehmet Güner, zor süreçte Başkan Gürkan’ın güzel şeylere imza attığını, kendisini kalben tebrik ettiğini ve şire pazarında yaptığı çalışmalardan dolayı da teşekkür ettiğini söyledi.

Hazır Elbiseciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Tunçel ise yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Gürkan’a teşekkür ettiğini ifade etti.



“Kültürel ve sosyal etkinlikler Malatya ticaretine katma değer katıyor”

Kayısı Pazarında esnaf ve oda başkanlarıyla bir araya gelerek yapılan çalışmaları yerinde incelediklerini ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “ Kayısı pazarımızda esnaf ve oda başkanlarımızla bir araya geldik. Özellikle son süreç içerisinde Arslantepe’nin UNESCO Kültürel Miras Listesine dâhil olmasından sonra yoğun olarak tur için gelenlerin olduğunu ifade ettiler. Bizlerde tur ile gelen misafirlerimizin alışveriş yaptıklarını gördük. Bu, Malatya açısından sevindirici. Bugün Malatya’da çalıştaylar, sempozyumlar, konferanslar, paneller yapılıyor. Kültürel ve sosyal etkinliklerimizin şehrin ticaret alanında da önemli bir katma değer sağladığını belirtmek istiyorum. Biz belediye olarak yollarla ilgili, tarihi eserlerle mirasımızın korunmasıyla ilgili ve yine teşvik noktasında oteller, sosyal ihtiyaçların karşılanacağı mekânlarla ilgili yerlerin hazır bulunmuşluk düzeyi standart olarak yüksek. Şire pazarı diye tabir ettiğimiz kayısı pazarının da standartlarının yükseltilmesi gerekir. Bu anlamda özellikle Dünya Kayısı Ticaret Merkezini yaparken bu isim tesadüfen seçilen bir isim değil. Şu anda Türkiye’deki en büyük inşaatlardan birkaç tanesinden biridir. Dolayısıyla kayısı pazarının da yöneticileriyle birlikte ilgili genel sekreter yardımcılarımız ve daire başkanlığımızla bir koordine yapıp albenisi yüksek bir seviyeye getirilmesi gerekir. Bizim Malatya’ya dışarıdan gelen insanlara vereceğimiz mesaj şu olmalıdır. Gelişmişlik düzeyi yüksek olduğu ki bu söyleniyor. Malatya temiz bir şehir, yeşil bir şehir, Malatya’nın esnafı çok iyi esnaf. Esnafların hizmet ettiği mekânlarda çok güzide mekânlar demeleri gerekir. Bundan sonra yapılacak olan çalışmaları hep birlikte koordine edip daha güzel çalışmalar yapacağız. Esnafımızla hep birlikte el ele vereceğiz ” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Gürkan ve beraberindekiler Balık Pazarı ve Şire Pazarı esnaflarını da ziyaret ederek kendileriyle sohbet ettiler.

