Malatya Ticaret Borsasından Vali Şahin’e ziyaret

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Malatya Ticaret Borsası (MTB) yönetimi, Malatya’nın yeni Valisi Hulusi Şahin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MTB Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, yönetim kurulu üyeleri, Vali Şahin’i makamında ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Şahin, nazik ziyaretlerinden dolayı misafirlere teşekkür etti.

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