Başkan Güder, Akpınar esnaflarıyla buluştu

Sorunları yerinde görmek, ortak bir akılla sorunları çözmek, belediyenin çalışmalarını esnaflara anlatmak amacıyla Akpınar Mahallesinde bulunan esnaflarla bir araya gelen Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, daha güzel ve yaşanabilir bir Battalgazi için görüş alışverişinde bulundu.

Yoğun çalışma temposuna rağmen her fırsatta esnaf ziyaretleri yaparak onların meselelerini ilk ağızdan dinleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, son olarak AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Belediye Başkanı Yardımcıları ile birlikte kentin ve ilçenin en yoğun yerlerinden bir tanesi olan Akpınar Mahallesindeki esnaflar ile bir araya geldi. Sorunları yerinde görmek ve ortak bir akılla sorunları çözmek amacıyla özel bir otelde düzenlenen buluşmada esnafları dinleyen Başkan Güder, Battalgazi’ye daha iyi hizmet edebilmek için istişarelerini sürdürdüklerini belirtti. Esnaflar tarafından oldukça sıcak karşılanan Başkan Güder, hizmet kalitesinin artması için bu tür istişarelerin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini söyledi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in esnaf dostu olduğunu belirten otel sahibi Muhammed Hamza Yıldırım, “Öncelikle esnaf dostu başkanımıza güzel ziyaretleri için teşekkür ediyoruz. 35 milyon liralık yatırımı Malatya’ya kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte bizlerin yanında olan Başkanımıza, muhtarlarımıza ve esnaflarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“Esnaflarımız bizim başımızın tacıdır”

Battalgazi’yi istişare kültürüne dayalı olarak yönettiklerinin altını çizen Başkan Güder, “Yapılan ziyaretlerimizin amacı esnaflarımızla istişare etmektir. Esnaflarımızla sık sık bir araya gelip onlarla birçok konuyu istişare ediyor, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bugün de Akpınar mahallemizdeki esnafımız ile otelde bir araya geldik. Hotel zincirinin bir tanesinin de Malatya’ya açılması takdire şayan bir hizmet. Bunun için kendilerine teşekkür ediyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak bizler esnaf ziyaretlerimizi önemsiyoruz. Bu ziyaretlerimizde Battalgazi’miz için yaptığımız çalışmalar ve önümüzdeki dönemlerde hayata geçireceğimiz projelerimizi de anlatma fırsatı buluyoruz. Esnafımızla işleri hakkında konuşuyoruz. Sıkıntılarını dinliyoruz, çözüm süresini kısaltıyoruz. Özellikle ekonomimizin can damarı esnaflarımıza gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimiz çok olumlu geçiyor. Her daim esnaflarımızın yanındayız ve emrindeyiz. İlçemiz gelişiyor, güzelleşiyor, büyüyor. İlçemizi seviyoruz, gurur duyuyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne ilçemizin tüm mahallelerinde çok büyük çalışmalar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Hizmet aşkıyla çıktığımız bu kutlu yolda yaptığımız hizmet ve yatırımların takdir edilmesi bizleri çok mutlu ediyor” dedi.

