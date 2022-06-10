Kan bağışıyla örnek oldular

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya Jandarmada görevli erbaş, erler ile rütbeli personeller, kan bağışlayarak örnek oldu.

Jandarma Teşkilatının 183’üncü kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde, Malatya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli erbaş, erler ile rütbeli personel, Türk Kızılay Malatya Kan Merkezi’ne ait kan bağışı otobüsünde kan bağışında bulundu.

Jandarma Teşkilatının 183’üncü kuruluş yıldönümü çerçevesinde, etkinliklerin devam edeceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.