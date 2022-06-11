Malatya’da fırtına uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya ve çevresi için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Malatya ve çevresinde 12 Haziran günü 06.00 ile 22.00 saatleri arasında, kuvvetli rüzgar, fırtına konusunda uyarı yapıldı. Güney ve Güneybatılı (Lodos) yönlerden kuvvetli (4060 km/saat) ve yer yer kısa süreli fırtına (6080 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinin bildirildiği açıklamada, oluşması muhtemel, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği hatırlatıldı.



Rüzgardan sonra yağmur bekleniyor

Bu arada, Malatya ve çevresinde 13, 14 ve 15 Haziran günleri de yer yer etkili, zaman zaman yerel olarak yağmur tahmin edildiği da kaydedildi. Yağmur ile birlikte hissedilir derecede hava sıcaklığının da düşmesi tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.