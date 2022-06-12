Rektör Kızılay’dan başarılı projeye destek sözü

Malatya İnönü Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, akademisyen ve öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeydeki projeleri desteklemeye devam edeceklerini belirterek, başarılı olan projeyi yürüten öğrenciye hediye verdi.

İnönü Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğrencisi Nursema Ünlü’nün “Malatya'daki Sanayicilerin Resmî Belge Yönetiminde Teknoloji Kullanım Düzeyi Ölçümü ve Resmî Belge Yönetimi İçin Mobil Uygulama Tasarımı” başlıklı projesi, 2209B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı çerçevesinde destek almaya hak kazandı.

Akademik danışmanlığını İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Görücü’nün, sanayi/sektör danışmanlığını ise Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ali Arı’nın yaptığı proje, 2209B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı 2021 Yılı 3. Dönem Değerlendirmeleri sonucunda desteklenmesi kararı alındığı belirtildi.

Proje ekibinden Kızılay’a ziyaret

Akademik Danışmanı Doç. Dr. İbrahim Görücü, Sanayi/Sektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Arı ve Proje Yürütücüsü Semanur Ünlü, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen ve proje ekibi yer aldı. Projenin danışman öğretmenleri ile proje yürütücüsü Semanur Ünlü’yü tebrik ederek başarılar dileyen Rektör Kızılay, ayrıca Proje Yürütücüsü Ünlü’ye hediye takdim etti. Akademisyen ve öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeydeki projelerinin İnönü Üniversitesi tarafından desteklendiğini ifade eden Kızılay son olarak bu projenin başarıyla tamamlanması için her türlü desteğin verileceğini belirtti.

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