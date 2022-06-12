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Malatya'da esnaf kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

İHA

Malatya'da iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayda 1 kişi de gözaltına alındı.

Malatya'da esnaf kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

Malatya'da iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayda 1 kişi de gözaltına alındı.
Olay, 17.40 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Helal Caddesi üzerinde faaliyet gösteren iki esnaf arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada açılan ateş sonucu karın kısmına isabet alan M.K. ile darp edilen Ç.K. ve M.E. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya karıştıkları belirlenen F.U. gözaltına alınırken, diğer şüpheli F.O.'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler 1 adet tabanca ile 10'a yakın boş kovan buldu.
Olayla ilgili başlatan tahkikat sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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