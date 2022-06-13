Malatya´daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

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Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin belirlenen adreslerindeki aramalarda, 3 kilo 625 gram esrar ve 173 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-06-13 11:15:23



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