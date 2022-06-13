İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan yardımcısı Doç. Dr Mehmet Ilkım, Roma’da düzenlenecek olan Ranking Series Dünya şampiyonasında Türkiye’den katılacak tek hakem olarak görev yapacak.
Dünya Güreş Birliği’nin (UWW) faaliyet programında yer alan Dünya şampiyonası Ranking Series şampiyonası İtalya’nın başkenti Roma’da 2226 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Şampiyonaya ise Türkiye’den hakem olarak sadece İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr Mehmet Ilkım katılacak.
Daha öncede birçok dünya ve Avrupa şampiyonalarında Türkiye’yi temsil eden Ilkım, şampiyonaya seçildiği için mutlu olduğunu belirterek, “Üniversitemi, Malatya’yı ve Ülkemi temsil ettiğim için de gururluyum” ifadesinde bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.