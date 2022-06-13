Semt pazarı fuar etkinlikleri ile hizmete girdi Çınar: “Semt pazarımız Yeşiltepe’mize hayırlı uğurlu olsun”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Semt pazarı fuar etkinlikleri ile hizmete girdi Çınar: “Semt pazarımız Yeşiltepe’mize hayırlı uğurlu olsun”

İHA

Semt pazarı fuar etkinlikleri ile hizmete girdi Çınar: “Semt pazarımız Yeşiltepe’mize hayırlı uğurlu olsun”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın yeni dönem vaatlerinden olan ‘Semt Pazarları’ projesi çerçevesinde Yeşiltepe Bölgesinde yapımı tamamlanan Yeşilyurt Belediyesi Semt Pazarı2’de düzenlenen Fuar Etkinliklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın seçim döneminde Yeşiltepe bölgesine vaat ettiği Semt Pazarı, renkli bir organizasyonla kapılarını vatandaşlara açtı. Yeşilyurt Belediyesi Semt Pazarı2’de 3 gün gerçekleştirilen sıra geceleri, konserler, çocuklara yönelik sosyal ve kültürel aktiviteler ile açılan alış veriş stantları, coşku dolu anlara sahne oldu. 3 gün süren etkinliklerde sahne alan yerel sanatçılardan Orçun Akgün ve Mahir Şan ile Sıra Gecesi ekibi, seslendirdikleri birbirinden hareketli şarkılarla mahalle sakinlerine güzel bir hafta sonu yaşattılar.
Hareketli ve renkli bir ortamın hâkim olduğu Yeşilyurt Belediyesi Semt Pazarı2’de ki etkinlikleri yakından takip eden çocuklar ise orta oyunlar, sihirbazlık ve palyaço gösterilerini büyük bir keyifle takip edip gönüllerince eğlendiler. Semt Pazarı içerisinde kurulan alış veriş stantlarında yerini alan girişimci kadınlar tarafından hazırlanan el emeği göz nuru eserler, yöresel yemekler, takılar, tasarımlar, aksesuarlar ve kıyafetlerin hem tanıtımı hem de satışı yapıldı.
AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Başkan Vekili Kahraman Kavuk, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi ve Mahalle Muhtarları ’da, etkinliklere katılarak vatandaşların mutluluğunu paylaştılar.
Yeşilyurt Belediyesinin bölgeye çok güzel yatırımlarda bulunduğunu söyleyen Yeşiltepe’li Muhtarlar, Semt Pazarı vaadini yerine getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu. AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi ise Yeşilyurt’ta 2022 yılını ‘Kadın ve Aile Yılı’ olarak ilan edip ailelere ve kadınlara yönelik hizmetlerine bir yenisini daha ekleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a bütün girişimci kadınlar adına teşekkürlerini sundu.
Yeşilyurt’ta çok güzel yatırımların hayata geçtiğini ifade eden AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya da “ Bu güzel hizmetin Yeşiltepe’mize ve Yeşilyurt’umuza hâyırlı olmasını temenni ederim. Sadece Yeşiltepe’de değil Yeşilyurt’un tamamında hayata geçen yatırımlarda büyük emek ve gayret sarf eden, gece gündüz demeden çalışan Belediye Başkanımıza ve ekiplerine teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
AK Parti İl Başkan Vekili Kahraman Kavuk ise Yeşilyurt’un güzel bir yatırıma daha kavuştuğunu belirtti. Kavuk, “Malatya’mız ve Yeşilyurt’umuz hızla gelişiyor. Yeşiltepe’mizde güzel bir yatırıma daha kavuştu, bunun sevincini yaşıyoruz. Semt Pazarının hizmete girmesinde emek sarf eden başta Belediye Başkanımız olmak üzere katkı sunan herkesi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.
Yeşilyurt’u güzel bir eserle daha buluşturmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, seçim vaatlerinden olan Yeşilyurt Belediyesi Semt Pazarı2’nin Yeşiltepe Bölgesine ve tüm Yeşilyurt’a hayırlı olmasını temenni etti.
Yeşiltepelilere verdikleri bir sözü daha yerine getirmenin huzurunu yaşadıklarını dile getiren Çınar, “ 2019 Yılı Mahalle İdareler Seçimlerinde Yeşiltepeli hemşehrilerimize yapmayı taahhüt ettiğimiz Semt Pazarımızı tamamlayarak hizmete sunmanın sevincini yaşıyoruz. Son yıllardaki büyük yatırımlar neticesinde çevre yolunun altı ve üstü kavramı artık tarihe karışmıştır. Yeşilyurt’un tüm yaşam alanları aynı kalitede, aynı seviyede hizmetlerle planlı ve sağlıklı gelişimini sürdürmektedir. Tecde ve Çilesiz Mahallelerimizin birleşme noktasında hizmete sunduğumuz Semt Pazarımızın ikincisini Allah’a şükürler olsun ki Yeşiltepe’li hemşehrilerimizle buluşturduk. Mahalle Muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizin büyük destekleri, ekiplerimizin canla başla çalışmasıyla bu güzel eseri Yeşiltepe’ye kazandırdık. Biz bütün yatırımları el birliğiyle kenetlenerek, ortak akılla hizmete sunuyoruz. Semt Pazarımızda bu birlikteliğin, bu dayanışmanın, bu samimiyetin güzel bir örneğidir. Üç gün süren etkinliklerimize ve konserlerimize büyük ilgi gösteren tüm mahalle sakinlerimize sonsuz saygılarımı sunuyorum. Yeşilyurt’un birlik ve beraberliğine yakışan güzel bir ortam oluşturduk. İnşallah bundan sonra daha farklı organizasyonlarla burayı daha hareketli bir görüntüye kavuşturup, Yeşiltepe gibi özel ve değerli bir bölgemize yakışan hizmetlerimizin sayısını artıracağız. Kadın girişimcilerimize güzel bir alan daha kazandırmış olduk, kadınlarımız evlerinde ürettikleri el emeği göz nuru eserlerini buradaki stantlarda satıp ev bütçelerine katkı sunacaklar. Kırsal bölgelerde üretim yapan girişimcilerimize burada yer vereceğiz. Çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik farklı etkinliklere devam edeceğiz. Aile Danışma Merkezi ve Spor Salonumuzu da burada hizmete sunarak Semt Pazarımızın fonksiyonel yapısını daha güçlü hale getirmiş olduk. Yeşilyurt Belediyesi Semt Pazarı2, bütün hizmet mekânlarıyla bu güzel bölgemizin cazibesini artıracak özel bir yatırımdır. Buranın hizmete girme sürecince büyük emek sarf eden herkese şahsım ve hemşehrilerim adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini sunup, “ Sizlerle buluşmaktan büyük bir onur duyuyorum. Yıllardır hep 'Yatırımlar hep Fahri Kayahan bölgesine yapılıyor, oraya parklar ve gençlik merkezleri yapılıyor” denirdi. Ancak Mehmet Çınar Başkanımız Yeşiltepe bölgesine çok güzel sosyal tesisler kazandırdı. İşte bugün Yeşilyurt Belediyesi Semt Pazarı2’de ilk etkinlik düzenlendi, bizlerde bu güzel ortamda yer almaktan büyük bir onur duymaktayız. Yeşilyurt Belediyesi Semt Pazarı2’yi hizmete sunan başta Belediye Başkanımız Mehmet Çınar olmak üzere desteklerini esirgemeyen tüm mahalle muhtarlarımıza ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Ilkım’a Dünya Şampiyonası'nda görev
YEREL HABERLER Mehmet Ilkım’a Dünya Şampiyonası'nda görev
Narkotik operasyonlarında 4 tutuklama
YEREL HABERLER Narkotik operasyonlarında 4 tutuklama
Malatya´daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya´daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Öğrencilerin Kolpa'lı mezuniyet coşkusu
YEREL HABERLER Öğrencilerin Kolpa'lı mezuniyet coşkusu
130 yıllık ahşap harman makinesine gözü gibi bakıyor
YEREL HABERLER 130 yıllık ahşap harman makinesine gözü gibi bakıyor
Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Malatya'da esnaf kavgası kanlı bitti: 3 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da esnaf kavgası kanlı bitti: 3 yaralı
Kayısı bahçesindeki yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Kayısı bahçesindeki yangın büyümeden söndürüldü
Arapgir’e ‘sakin şehir’ dopingi
YEREL HABERLER Arapgir’e ‘sakin şehir’ dopingi
Jandarma sergisinde ''Aşıl'' ve ''Payda” ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Jandarma sergisinde ''Aşıl'' ve ''Payda” ilgi odağı ...
Başkan Gürkan'a Tarihi Kentler Birliği’nden jüri özel ödülü
YEREL HABERLER Başkan Gürkan'a Tarihi Kentler Birliği’nden jüri özel ...
Malatya’nın turfanda kayısısı pazarda
YEREL HABERLER Malatya’nın turfanda kayısısı pazarda
Başkan Zelyurt'dan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Zelyurt'dan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a ...
Şehit öğretmen şehadetinin yıl dönümünde unutulmadı
YEREL HABERLER Şehit öğretmen şehadetinin yıl dönümünde unutulmadı
Rektör Kızılay’dan başarılı projeye destek sözü
YEREL HABERLER Rektör Kızılay’dan başarılı projeye destek sözü
Öğrencilerin hat sergisine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Öğrencilerin hat sergisine yoğun ilgi
Malatya’da fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Malatya’da fırtına uyarısı
Malatya Lisesi 2. Lig’de
YEREL HABERLER Malatya Lisesi 2. Lig’de
'Sakin Şehir' Arapgir dünya gündeminde
YEREL HABERLER 'Sakin Şehir' Arapgir dünya gündeminde
Dünya kültür mirası Arslantepe Höyüğü'ne ilgi artıyor UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girdikten sonra turist yüzde 50 arttı
YEREL HABERLER Dünya kültür mirası Arslantepe Höyüğü'ne ilgi ...
Battalgazi ilçesindeki sulama suyu projeleri masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Battalgazi ilçesindeki sulama suyu projeleri masaya ...
Özal'a ithafen resim sergisi
YEREL HABERLER Özal'a ithafen resim sergisi
Meşaleli mezuniyet kutlaması
YEREL HABERLER Meşaleli mezuniyet kutlaması
Husumetliler sokak ortasında çatıştı: 1 yaralı, 5 gözaltı
YEREL HABERLER Husumetliler sokak ortasında çatıştı: 1 yaralı, 5 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.