İşadamı Karataş, ‘Kariyer Hedefim’in konuğu oldu

İşadamı Mehmet Furkan Karataş, İstanbul Bilgi üniversitesi Yapı Kulübü tarafından düzenlenen ‘Kariyer Hedefim’ programının konuğu olarak bilgi ve birikimlerini öğrenciler ile paylaştı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde gerçekleşen söyleşi de öğrencilerinden büyük ilgi gören İş Adamı Mehmet Furkan Karataş, Concord Company olarak tüm öğrencilere kariyerlerine destek sözü verdiklerini söyledi.

İnşaattan otomotive, turizmden gıda sektörüne kadar yapılan yatırımlar hakkında öğrencilerden gelen sorularını yanıtlayan Karataş, Concord’un gıda sektöründe sürpriz bir marka ile görüştüklerini ve ilerleyen günlerde markayı bünyelerine katacaklarından bahsetti. Oldukça samimi bir ortamda geçen söyleşi sonunda ise Karataş, tüm öğrencileri Malatya’ya davet etti.

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