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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi’deki ilk Atık Getirme Merkezi hizmete girdi

İHA

Battalgazi’deki ilk Atık Getirme Merkezi hizmete girdi

Çevre kirliliğini önlemek, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak ve atıkların toplanarak geri dönüşüme kazandırılması amacıyla Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan “Atık Getirme Merkezi” düzenlenen açılış töreni ile hizmete sunuldu.
Battalgazi Belediyesi, atıkları ekonomiye kazandırıyor. Çevre bilinci ve duyarlılığı ile çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Battalgazi Belediyesi tarafından Hanımınçiftliği Mahallesi Temizlik Şantiyesi yan kısmında bulunan 1200 metrekare alan üzerine inşa edilen ilçenin ilk ve tek Atık Getirme Merkezi, düzenlenen açılış töreni ile hizmete sunuldu. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatlarıyla kısa süre içerisinde yapımı tamamlanan merkez, geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağında ayrı toplanmasının sağlanması, çevre ve halk sağlığının korunması, geri kazanım veya bertarafa gönderilmek üzere bırakılması ve gelecek nesillere geri dönüşüm bilincini aktarılacak şekilde tasarlandı. Dünya Çevre Haftası çerçevesinde düzenlenen tören ile hizmete açılan merkezde, 14 farklı atık türü sınıflarına göre dönüştürülecek. Kâğıt, karton, plastik, metal, cam, ahşap, tekstil, elektronik, kurşunlu pil, floresan ve civa içeren atık, akümülatör, atık ilaç, bitkisel atık yağlar ve ömrünü tamamlamış lastikler hizmete sunulan atık merkezinde toplanarak yeniden üretim süreçlerine kazandırılacak.
Düzenlenen açılış törenine, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Çevre Şehircilik ve İlkim Değişikliği İl Müdürlüğünde görevli Şube Müdürleri, Muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, Birim müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

“Hem doğayı koruyacak hem ekonomiye katkı sağlayacak”
Atık getirme merkezinin açılışında konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Daha yaşanabilir temiz bir dünya ve çevre için hepimiz büyük uğraşlar veriyor. Dünyada her şeyin bir sonu vardır. Bunu bilerek israftan kaçınmamız lazım. Bu dünyada daha sağlıklı ve mutlu olmak için sağlıklı bir çevreye ihtiyacımız var. Kullandığımız bir malzemenin geri dönüşümünü bilerek hareket etmemiz lazım. Battalgazi Belediyesi olarak çevremiz için önemli ve duyarlı işlere imza atmayı sürdürüyoruz. Battalgazi Belediyemiz tarafından kurulan açılışını gerçekleştireceğimiz Atık Getirme Merkezimizde bu çalışmalarımızın içerisinde yer alıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetli eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi dahilinde bugün açılışını yaptığımız ‘Atık Getirme Merkezi’ ile inşallah ilçemizdeki atıkların geri dönüşümünü sağlayarak, hem doğamızı koruyacağız hem de ekonomiye katkı sağlayacağız. Merkezimiz, ilçemizde bir ilk olacak. Böyle bir hizmeti ilçemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Her ferdimizin ilk gayesi yaşadığımız çevreyi temiz tutarak, koruyarak, gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarabilmektir. Yani bunu sürdürülebilir kılmaktır. Bu nedenle günümüzde geri dönüşümün önemi çok büyüktür. Geri dönüşüm atıklarının ayrıştırılarak yeniden değerlendirilmesi ile öncelikle çöp olarak değerlendirdiğimiz atık yükünü azaltmış oluyoruz ve çevre kirliliğinin önüne geçiyoruz. Diğer yandan doğal kaynak kullanımını azaltarak bu kaynaklarımızı korumuş oluyoruz. Tüm bunları yaparken de ekonomik anlamda tasarruf sağlamış oluyoruz. Battalgazi İlçemizi her anlamda örnek ilçe haline getirebilmek adına olan gayretimiz, halkımızın da bu noktada üzerine düşen sorumluluğu bilinçli bir şekilde sahiplenmesi ve uygulaması yapmış olduğumuz hizmetlerin anlam kazanabilmesi adına çok değerlidir. Merkezimizin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Geri dönüşüm çok ama çok önemlidir”
Geri dönüşümün önemine değinen Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdül Kadir Duran, “Battalgazi ilçemiz yeşiliyle, doğasıyla, kültürüyle ve temizliği ile dikkat çeken ilçelerin başında geliyor. Bu kurulan tesis ile kıymetine daha da kıymet kattığını düşünüyorum. Özellikle sanayi devrimiyle birlikte dünyada ciddi bir kalkınma hareketi başladı ve bununla birlikte bulunduğumuz alanları daha fazla kirletir hale geldik. Dolayısıyla çocuklarımıza miras olarak bırakacağımız dünyamızı daha temiz ve düzenli bırakmak adına geri dönüşüm büyük önem arz ediyor. ‘Temizlik İmandandır’ Hadisi şerifini de göz önünde bulunduracak olursak, temizliğe dikkat etmek sadece bireysel değildir. Bahçemizi, evimizi, caddemizi, sokağımızı yani bulunduğumuz her ortamı temiz tutmamız gerekiyor. Bunun yanında bu geri dönüşüme bağlı ekonomik katkı boyutunu da önemlidir. Geri dönüşümden elde ettiğimiz artı değer, bizim yeni kaynakları tüketmemizi de azaltıyor. Böyle olunca çevreye daha az zarar vermiş oluyoruz. Böyle bir tesisi ilçemize kazandıran Battalgazi Belediyemize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

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