Malatya’nın Darende ilçesinde kurslarda eğitim görüp üreten kadınlar teşvik edilecek.

Darende İlçesi Balaban Mahallesinde bulunan Kadın Eğitim ve Kültür Merkezinde Milli Eğitim Müdürlüğü'nce açılan kurslarda kadınlar üretmeye devam ediyor.

Yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere Kadın Eğitim ve Kültür Merkezine bir ziyarette bulunan Kaymakam Ökkeş Safa Türkoglu, üreten kadınlara her türlü destek verilerek teşvik edileceğini bildirdi. Türkoğlu, “Devlet olarak kurslar açıp kadınlarımızı üretmeye teşvik etmeye devam edeceğiz. Yeter ki kadınlarımız el emeklerini üretime dönüştürsünler. Üretime dönüştürülen ürünlerin satışından elde edilen gelirle aile ekonomilerine katkı sağlayacaklarına inanıyorum. Bu nedenle buradaki kadınlarımızın örnek davranışlarını tebrik ediyorum“ dedi.

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