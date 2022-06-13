Jandarma şehitler için mevlit okuttu

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Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıldönümü nedeniyle Turgut Özal Camisinde Şehitler için mevlit okutuldu.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İl Jandarma Komutanı J.Kd. Alb. Ercan Altın, şehit aileleri ile askerlerin katıldığı programa vatandaşlar da büyük ilgili gösterdi.

İl Müftüsü Veysel Işıldar ve cami imamları şehitler için mevlit okuyarak dua etti.

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