Malatya'daki trafik kazaları kameralara yansıdı

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

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Emniyet Genel Müdürlüğü Malatya’da geçtiğimiz Mayıs ayında meydana gelen ve Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıyan trafik kazalarının görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde üç kaza yer alırken, kazaların şans eseri ucuz atlatıldığı görülüyor. 'Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi' notuyla paylaşılan görüntülerde kazaların, aşırı hız, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana geldiği görülüyor.

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