Malatya’da FETÖ operasyonu

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Malatya merkezli 2 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Malatya ve Konya illerinde Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3’üne adli kontrol uygulanırken, 2 şahıs ise tutuklandı.

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