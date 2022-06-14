Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

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Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay takip ettikleri uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. Şüphelilerin belirlenen adreslerindeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu ile 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucu ve silahlara el koyan polis, 14 şüpheliyi gözaltına alarak, emniyete götürdü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-06-14 13:36:12



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