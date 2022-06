Yeşilyurt'u festival heyecanı sardı 27. Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali'nde ünlü sanatçılar, Mustafa Ceceli, Kıraç ve Manga grubu sahne alacak En güzel kiraz ve en bakımlı kiraz bahçelerinin de belirleneceği festivalde muhtarlar korosu da konser verecek

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 2 yıllık pandemi arasından sonra bu yıl 27’ncisi düzenlenecek olan Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali'nde birbirinden renkli etkinlik ve konserlerin yer alacağını söyledi. Ünlü sanatçılar Mustafa ceceli, Kıraç ve Manga grubu ile muhtarlar korosunun sahne alacağı festivalde en güzel kira ve en bakımle kiraz bahçeleri de belirlenecek.

Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt İlçe Kaymakamlığı ve İstanbul Yeşilyurtlular Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen 27. Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali Tanıtım toplantısı Gündüzbey Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Toplantıya, AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, Yeşilyurt İlçe Tarım ve Orman Müdürü Süleymen Berktaş, İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Ali Cengiz, Bursa Malatyalılar Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Gafer Aker, Gündüzbey Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Şahintürk, cemiyet ve dernek başkanları ile basın mensupları katıldı.



Festivalde spor etkinliklerine doyulacak

23 Haziran’da başlayacak olan festivalin Yeşilyurt’un tarımına ve üreticilerine büyük katkılar sunacağını ifade eden Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, iki yıllık pandemi sürecine rağmen yaz dönemlerinde düzenlenen etkinliklerde kiraz üreticilerine Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ciddi destekler sağladığını belirterek teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan ise festivalin kültür ve spor ağırlıklı olmasının büyük önem taşıdığını ifade ederken, ''Yeşilyurt son yıllardaki sportif hizmetler ve yatırımlarla spor kenti olma yolunda hızla ilerlerken önümüzdeki hafta düzenlenecek olan kiraz festivalimizin ağırlıkla sportif, sanatsal ve kültürel etkinlikleri barındırması bizleri mutlu etmektedir. Festivalimizin başarıyla geçmesi adına tüm desteği veriyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ise, festivalin hayırlara ve berekete vesile olmasını temenni ederek, tüm ilçe halkına hitap eden etkinlikler nedeniyle Başkan Çınar'a teşekkür etti.



Pandeminin kahramanları onur konuğu

Yeşilyut Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise festivalin Malatya ve Yeşilyurt’un sosyal, kültürel, ekonomik ve turizm hayatına büyük değerler katacağına inandığını kaydetti. Festivale sağlık çalışanlarının onur konuğu olarak davet etme karar aldıklarını açıklayan Çınar, ''Tarihsel ve kültürel hazineleriyle, tabiat zenginlikleriyle, mesire alanlarıyla, gastronomisiyle, son dönemlerde hayata geçen dev yatırımlarla ülke çapında adını duyurmayı başaran güzel ilçemiz Yeşilyurt’umuzun tanıtımına büyük bir katkı sunan Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivalimizin bu yıl 27’ncini düzenleyeceğiz. Festivaller hiç şüphesiz kentlerin ve ilçelerin tüm zenginliklerin tanıtılması, gelenek ve görenekleri ile kültürel miraslarının gelecek kuşaklara taşınmasında önemli bir misyon üstlenmektedir. Pandemi süreci nedeniyle son iki yıldır düzenleyemediğimiz, özlemle beklediğimiz festivalimizi pandemi tedbirlerinin kalkmasıyla birlikte birbirinden farklı etkinliklerimiz, konserlerimiz, müzik dinletilerimiz, sergilerimiz, kültürel ve sosyal aktivitelerimizle birlikte hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Pandemi nedeniyle çok zor günler geçirdik. Sağlık her şeyin başıdır. Bizlerde bu yıl ki festivalimize sağlık çalışanlarımızı onur konuğu olarak davet etme kararı aldık. Kahraman sağlık ordumuzun bütün fertlerini festivalimizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacağız. Pandemi sürecinde özellikle sağlık çalışanlarımızın çok büyük gayretleri ve emekleri oldu. Sağlık çalışanlarımızı onure etmek, onlara moral vermek, onların yanında yer aldığımız göstermek adına bütün sağlık çalışanlarımızı festivalimizde en güzel şekilde ağırlayacağız” dedi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, 27. Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivaline Pandemiin kahramanları sağlık çalışanlarının onur konuğu olarak davet edildiğini kaydetti. Zorlu geçen pandemi sürecinde yoğun bir şekilde çalışan sağlıkçıların da festival ile stres atma imkanı bulacağını hatırlatan Müdür Bentli, ''Pandemi sürecinde yerel yönetimlerimizden maddi ve manevi anlamda çok ciddi destekler aldık. Yeşilyurt Belediyemizde her daim yanımızda oldu, festivalimizde kentimize ve ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.



İlçenin dört bir tarafında festival coşkusu yaşanacak

Festival hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Çınar, ilçenin her tarafında şimdiden festival heyecanı başladığını belirterek, gerçekleştirilecek etkinliklerle ilçenin dört bir tarafına festival coşkusun taşıyacaklarını kaydetti. Çınar, “ Her festival döneminde olduğu gibi bu yıl ki festivalimizin heyecanı ve coşkusunun ilçemizin dört bir tarafında yaşanması içinde büyük bir titizlik gösterdik. Geçtiğimiz festivallere göre etkinliklerimizi daha farklı alanlara yaydık. Aylardır süren titiz ve özenle çalışmalarımız, görüşmelerimiz ve istişarelerimiz neticesinde Malatya ve Yeşilyurt’a yakışacak, hemşehrilerimizin taleplerine en güzeliyle karşılık vereceğine inandığımız, kentimizin ve ilçemizin turizm ve ekonomik hayatına büyük bir katkı sunacak olan güzel bir festival programı hazırladık. Çevre yolunun altı ve üstü kavramı artık kalmamıştır, bizler bu yıl ki festivalimizin startını bölgemizin en büyük spor kompleksi olan Melekbaba Gençlik Merkezimizde vereceğiz. Gençliğe ve kültüre büyük yatırımlar yapan bir belediye olarak festivalimizi sağlık, gençlik ve kültür vizyonuyla gerçeğe dönüştüreceğiz'' dedi.



Birbirinden renkli etkinlikler yapılacak

Başkan Çınar festivalde gerçekleştirlecek etkinlikler hakkında da detaylı bilgi vererek, ''23 Haziran Perşembe günü Melekbaba Gençlik Merkezinde düzenleyeceğimiz kültür, sanat ve spor etkinlikleri ödül töreniyle başlayan festivalin ilk gününü el sanatları sergimiz ve müzik dinletisi ile tamamlayacağız. 24 Haziran Cuma günü ise saat 18.00’de Doğa Cadde AVM önünden Malatya Park AVM yanı konser alanına kadar kortej yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Açılış törenimizi yaptıktan sonra ünlü sanatçımız Mustafa Ceceli’nin sahne alacağı konser programı düzenlenecek. 25 Haziran Cumartesi günü ise saat 16.00’da Çırmıhtı Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızın olduğu Lezzet Caddemizde kültür, spor ve sanatsal etkinliklerimizin yanı sıra el sanatları sergisi ve yöresel yemek ikramlarımız olacak. İlçe Ziraat Odamız ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle ortaklaşa düzenlediğimiz 'En güzel kiraz ve en bakımlı kiraz bahçesi' yarışmasında dereceye giren üreticilerimize ödüllerini takdim edeceğiz. Ödül törenimizden hemen sonra muhtarlar koromuzun sahne alacağı müzik dinletisinden sonra saat 20:30’da Malatya Park AVM Yanı Konser Alanında ünlü sanatçımız Kıraç’ı sevenleriyle buluşturacağız.26 Haziran Pazar günü ise saat 17:30’da Beylerderesi Şehir Parkımızda kültür, sanat, spor etkinliklerimizin ödül töreni ile müzik dinletisinden sonra saat 20:30’da Malatya Park AVM Yanı Konser Alanında özellikle gençlerimizin büyük bir hayranlıkla takip ettikleri Manga Grubu sahne alacak. Dört gün sürecek olan sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal bütün etkinliklerimize Malatyalı ve Yeşilyurt’lu hemşehrilerimizi ve sağlık çalışanlarımızı davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Amaç Yeşilyurt'u tanıtmak

Başkan Çınar, ilçeyi tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen festivale destek veren İlçe Kaymakamlığı, İstanbul Yeşilyurtlular Derneği, İlçe Ziraat Odası, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları, muhtarlar, kadın girişimciler, üreticiler, konserlerde sahne alacak olan ünlü sanatçılara, basın mensuplarına ve belediye çalışanlarına teşekkür ederek, ''Aylardır bu festivale hazırlanan belediye ekiplerimiz ile etkinliklerimize gelecek olan tüm misafirlerimize Yeşilyurt’un turizmini, ekonomik yapısını ve doğal zenginliklerini en ince ayrıntısına kadar tanıtacağız, anlatacağız. Bizler hep birlikte el ele verip gerek festivallerimizle gerekse de insan odaklı yatırımlarımızla Malatya ve Yeşilyurt’un daha fazla gelişmesi ve kalkınması için çalışıyoruz. Festivalimiz şimdiden Malatya ve Yeşilyurt’a hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

