Malatya’nın Yazıhan ilçesinde ‘Halk Elinde Islah Projesi’ yeni sözleşmesi ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Birlik binasında yapılan toplantıya, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Dr. Selami Aygen, Proje Lideri Prof. Zeki Erişir, Yazıhan Tarım İlçe Müdürü Zafer Tanrıverdi, Tarım Platformu ve Birlik Başkanı İhsan Akın, teknik personeller ve projedeki tüm yetiştiriciler katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Selami Aygen, “Yazıhan ıslah projemizin değerlendirme toplantısı için buradayız şartları ve projemizin değerlendirmelerini yapacağız şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Proje Lideri Prof. Zeki Erişir de, ''Yazıhan Islah Projemizin 3. Dönem çalışmalarını yapıyoruz. Değerlendirmelerimizi yapacağız bizimle birlikte devam etmek isteyen yetiştiricilerimizin hayvan sayılarını artırarak projemizin yeni dönemine başlamış olacağız hepimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Yazıhan ilçe Tarım ve Orman Müdürü Zafer Tanrıverdi ise “Projede çok önemli kazanımlar elde ettik bunlardan biriside kayıtlı hayvancılık yapılması için alışkanlık elde ettik projemizin devam etmesi için karar toplantımızı yapacağız hayırlı olsun” diye konuştu.

Tarım Platformu ve Birlik Başkanı İhsan Akın ise “Projemizde 10. Yılı doldurmak üzereyiz, projemizin gereğini ve sorumluluğunu yerine getiren arkadaşlarımız ile projelerimize yine yeni 5 yıl sözleşmesi yapıp devam edeceğiz. Görevini tam anlamıyla yerine getirenler ile hayvan sayısını artırarak ıslah projelerimiz devam edecektir. 10 yıldır bu projelerimiz için Tarım ve Orman Bakanlığımız destekler vermekte buradan bakanlıklarımıza da verdiği destekler için emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Toplantıda, son beş yılın değerlendirmesi yapıldı.

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