Jandarma’nın 183. kuruluş yıldönümü kutlanıyor

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Malatya Valisi Hulusi Şahin, Jandarma Teşkilatının 183. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın ve beraberindeki heyetini kabul etti.

Malatya'da Jandarma Teşkilatının 183’üncü kuruluş yıldönümü çelenk bırakma töreni ile başladı. Çelenk törenin ardından İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın ve beraberindeki heyet Malatya Valisi Hulusi Şahin’i ziyaret etti. Vali Şahin ise Jandarma Teşkilatının 183. Kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, ''Görevleri başında hayatını kaybeden kahraman şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, Jandarma personeline görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

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