Darende’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

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Malatya’nın Darende ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Darende ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle ilçe meydanı adete göle döndü. Su ile dolan yollarda ilerlemekte güçlük çeken araçlar ise yolda mahsur kaldı.

Sağanak yağış, ilçe genelinde yer yer etkisini sürdürürken Meteoloji 13. Bölge Müdürlüğü ise kuvvetli sağanak yağış, yer yer kuvvetli rüzgar ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

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