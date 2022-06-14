Malatya’da sağanak yağış hayvanları da vurdu

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Malatya’da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran sağanak nedeniyle suya kapılan iki yavru ördeği ise vatandaşlar kurtardı.



Kent genelinde bir süredir etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağışın sele neden olmasıyla bazı fabrikaları su bastı, kayısı bahçeleri zarar gördü. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) suya kapılan 2 yavru ördeği ise bölgede işletmesi bulunan Mahmut Boyraz kurtardı. İşletme içerisine alınan yavru ördekler kurulandıktan sonra tekrar doğaya salındı.

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