Yasa: ''Marka kurmanın ilk şartı cesaret''

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yasa: ''Marka kurmanın ilk şartı cesaret''

İHA

Yasa: ''Marka kurmanın ilk şartı cesaret''

5 yıl önce kurduğu moda markası By Yasa ile büyük başarı elde eden, bugün geldiği noktada sınırları aşıp ürünlerini yurtdışına da gönderen Yeliz Yasa, kendi markasını kurmak isteyen gençlere önemli tavsiyelerde bulundu.
Babası tekstil işiyle uğraştığı için kumaşların içinde büyüyen ve hep modaya ilgi duyan Yeliz Yasa, 5 yıl önce kendi markasını kurmak amacıyla çıktığı yolda hedeflediği başarıya ulaştı. ‘By Yasa’ adını verdiği markasını kısa sürede iyi bir noktaya taşıyan Yasa, bugün hem mağazalarından hem de eticaret yoluyla satış yapıyor, üstelik tasarımlarını yurtdışına da ihraç ediyor. Başarılı girişimci, kendisi gibi bir moda markası oluşturmak isteyen gençlere kendi tecrübelerinden yola çıkarak tavsiyelerde bulundu.

''Gençler modacı olmak istiyor''
“Marka kurmanın ilk şartı cesaret” diyen Yeliz Yasa, rekabetin yoğun olduğu bu sektörde fark edilebilmek için hem cesur hem de çok çalışkan olmak gerektiğini söyleyerek, ''Moda sektörü günümüzün en gözde iş alanlarından. Artık birçok genç modacı olmak, tasarımlar yapmak, kendi markasını kurmak istiyor. Ancak ilginin bu boyutta olduğu bir alanda fark oluşturmak, yükselmek ve kalıcı olmak o kadar kolay değil. Öncelikle cesaretli olup bir marka kurmak için gereken tüm adımları kararlılıkla yerine getirmelisiniz'' dedi.

''Önce şirketinizi kurmanız gerek''
İlk olarak marka adına karar verilmesi gerektiğini söyleyen Yeliz Yasa, sürecin kurallara uygun ilerlemesi adına şirket kurmak gerektiğini belirterek, “Markanızla üreteceğiniz parçaları hem fiziki satışlarda hem de eticaret üzerinden yapacağınız satışlarda faturalandırmak zorundasınız. Bunun için de bir şirketinizin olması şart. İşinin ehli bir mali müşavir veya avukat vasıtasıyla şirketinizin açılışını yapabilirsiniz. Eğer sermaye konusunda sıkıntı yaşıyorsanız, yeni girişimcilere yönelik verilen kredi, hibe gibi destekleri takip edebilirsiniz'' şeklinde konuştu.

''Özgür tasarımlar fark oluşturur''
Yeliz Yasa, şirket kurulduktan sonra markanın tüketiciyle buluşma yolculuğunun başlayacağını, bu alanda tutunabilmek için etkin bir satış stratejisi oluşturmak gerektiğini ifade etti. Dikkat çekici bir marka oluşturmak için özgün ürünler tasarlamak gerektiğini belirten Yasa, “Rekabetin yoğun olduğu bu sektörde öne çıkabilmek için benzersiz olmanız, hedef kitlenizin zevkine hitap edecek özgün tasarımlara imza atmanız gerekiyor. İlk etapta bir konsept belirleyin ve markanızı o konsept çerçevesinde konumlandırın” ifadelerini kullandı.

''E ticaret avantajlı bir dünya''
Yasa, eticaretin de marka sahiplerine çeşitli avantajlar sunduğunu söyleyen Yasa, şöyle devam etti:
"Eğer sadece mağaza satışıyla yetinmeyip internet üzerinden de satış yapacaksanız, iyi düşünülmüş bir operasyon süreci yönetmelisiniz. Web sitenizde ya da sosyal medyada oluşturacağınız butiklerde, müşteriler ürüne ve size kolaylıkla ulaşabilmeli. Online alışverişlerde zaman çok kıymetli. Müşteri istediği ürünü sepete ekledikten sonra hemen satın alabilmeli ve ürün kısa sürede eline geçmeli. Ayrıca güvenli ödeme imkanları da olmazsa olmaz. Güvenilirlik, bir marka için vazgeçilmez unsurdur.”

''Markanızı sosyal medyada tanıtın''
Marka bilinirliğini artırmak için reklamların önemli olduğunu belirten Yeliz Yasa, tanıtım çalışmalarında sosyal medyanın mutlaka yer alması gerektiğini de sözlerine ekledi. Markasına yeni kuranlara tavsiyelerde bulunan yasa, ''Instagram, Twitter, YouTube, Facebook gibi günümüzde neredeyse tüm gençlerin kullandığı sosyal medya platformlarında yer almak ve bu mecralarda tanıtım yapmak, marka bilinirliğinin artmasını sağlar. Takipçi kitlesi edinmek de satışlar için önemlidir'' diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'yı sağanak vurdu
YEREL HABERLER Malatya'yı sağanak vurdu
Yıldırım sürüyü telef etti
YEREL HABERLER Yıldırım sürüyü telef etti
Malatya’da sağanak ve dolu meyvelere zarar verdi
YEREL HABERLER Malatya’da sağanak ve dolu meyvelere zarar verdi
Malatya’da sağanak yağış hayvanları da vurdu
YEREL HABERLER Malatya’da sağanak yağış hayvanları da vurdu
Darende’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Darende’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Malatya’da sağanak nedeniyle fabrikaları su bastı üretime ara verildi
YEREL HABERLER Malatya’da sağanak nedeniyle fabrikaları su bastı ...
Jandarma’nın 183. kuruluş yıldönümü kutlanıyor
YEREL HABERLER Jandarma’nın 183. kuruluş yıldönümü kutlanıyor
Halk Elinde Islah Projesinin değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Halk Elinde Islah Projesinin değerlendirme toplantısı ...
Yeşilyurt'u festival heyecanı sardı 27. Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali'nde ünlü sanatçılar, Mustafa Ceceli, Kıraç ve Manga grubu sahne alacak En güzel kiraz ve en bakımlı kiraz bahçelerinin de belirleneceği festivalde muhtarlar korosu da konser verecek
YEREL HABERLER Yeşilyurt'u festival heyecanı sardı 27. Yeşilyurt ...
Malatya'da sağanak yağış sele neden oldu
YEREL HABERLER Malatya'da sağanak yağış sele neden oldu
Battalgazi Devlet Hastanesi açılış için gün sayıyor Muhtar ve Esnaflardan Battalgazi Devlet Hastanesinin yapımında emeği olan Gürkan’a teşekkür
YEREL HABERLER Battalgazi Devlet Hastanesi açılış için gün ...
Battalgazi'de çocuklara özel yaz spor okulu
YEREL HABERLER Battalgazi'de çocuklara özel yaz spor okulu
Malatya'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu operasyonu
Yüksek gerilim hattı canına mal oldu
YEREL HABERLER Yüksek gerilim hattı canına mal oldu
TÜFAD Malatya Başkanlığına Dedeoğlu getirildi
YEREL HABERLER TÜFAD Malatya Başkanlığına Dedeoğlu getirildi
51 yıllık Kayısı Kola, artık Concord Company’in
YEREL HABERLER 51 yıllık Kayısı Kola, artık Concord Company’in
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
Malatya’da FETÖ operasyonu
YEREL HABERLER Malatya’da FETÖ operasyonu
Malatya'daki trafik kazaları kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Malatya'daki trafik kazaları kameralara yansıdı
2 ildeki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER 2 ildeki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
"Emeğim çok" deyip onlarca kayısı ağacını kökünden söktü
YEREL HABERLER "Emeğim çok" deyip onlarca kayısı ağacını kökünden ...
Jandarma şehitler için mevlit okuttu
YEREL HABERLER Jandarma şehitler için mevlit okuttu
Çıktığı üst geçitte 2,5 saat polise direndi, kentte trafik durdu
YEREL HABERLER Çıktığı üst geçitte 2,5 saat polise direndi, kentte ...
Üreten kadınlar teşvik edilecek
YEREL HABERLER Üreten kadınlar teşvik edilecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.