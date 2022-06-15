Malatya'nın Eğitim Kart Projesi TOBB Başkanı’na sunuldu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve kitapkırtasiye sektörü temsilcileri, öğrencilerin kaynak kitaplarına ücretsiz olarak ulaşabileceği Eğitim Kart Projesi'ni TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na anlattı.

Eğitim Yayıncıları ve Tedarikçileri Derneği’nin (EYTED) öncülüğünde 11 federasyonla birlikte Türkiye genelinde yayınevleri ve kitabevleri tarafından da desteklenen “Eğitim Kart Projesi”, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na sunuldu.

Geçtiğimiz günlerde bölgedeki oda ve borsa başkanlarının katılımıyla Diyarbakır’da düzenlenen TOBB bölge toplantısı sonrası MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun girişimiyle TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüşen sektör temsilcileri, Eğitim Kart Projesi'nin gerek 18 milyon öğrenciye gerekse sektöre sunacağı katkı hakkında bilgilendirme yaptı.

MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Özdemir ve sektör temsilcilerinden proje hakkında bilgiler alan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, konuyu Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer ile paylaşacağını ve sektör temsilcileri tarafından konunun daha teknik anlatılması için heyet adına Bakan Özer’den randevu alacağını belirtti.



“Üyelerimizin taleplerinin takipçisiyiz”

Sektörlerin karşılaştığı her türlü sorunun çözümü noktasında girişimde bulunmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan Sadıkoğlu, “Kitap ve kırtasiye sektörünün bugünlerde en önemli gündemi Eğitim Kart Projesi. Projenin detayları TOBB Başkanı'mıza anlatıldı. Sağ olsun başkanımız her türlü katkıyı sunacağını ifade etti. Malatya TSO olarak üyelerimizin sektörleriyle ilgili tüm sorunların ve taleplerin çözümü noktasında takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.



“Proje ile kaynak kitaplar kitap evlerinden alınabilecek”

Eğitim Kart Projesi hakkında bilgi veren Malatya TSO Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Özdemir şunları söyledi:

“Eğitim Yayıncıları ve Tedarikçileri Derneği tarafından geliştirilen Eğitim Kart Projesi, resmi makamların onaylaması durumunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından velilere verilecek olan bir kart ile öğrencinin seviyesine uygun olarak öğretmen tarafından tavsiye edilecek yardımcı kaynak kitapların ücretsiz olarak kitabevlerinden alabileceği bir projedir.”

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