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13 yıldır öz evlatlarından ayırmıyorlar Malatya’da 41 koruyucu aile var

İHA

13 yıldır öz evlatlarından ayırmıyorlar Malatya’da 41 koruyucu aile var

Malatya’da yaşayan 2 çocuk sahibi Yaşbay çifti, 13 yıl önce koruyucu aile olarak yurttan aldıkları kız çocuğunu kendi öz evlatlarından ayırmayarak mutlu bir yaşam sürüyor.
Malatyalı Yaşbay çifti, aldıkları karar sonucu bundan tam 13 yıl önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğüne başvurarak 6 yaşındaki kız çocuğu Y.Ö.’nün koruyucu ailesi olmaya karar verdi. İki kızları bulunan Yaşbay ailesi, 13 yıldır koruyuculuğunu üstlendikleri Y.Ö.’yü öz evlatlarından ayırmadı. Öz kızları ve koruma altına aldıkları Y.Ö. şu an aynı üniversitede, aynı yurtta ve aynı odada kalıyor. Kimsesiz çocukları görünce duygulandıklarını ifade eden Yaşbay çifti, ailelere koruyucu aile olmaları için çağrıda bulundu.
Duygusal bir yapısının olduğunu ve evlendikten sonra eşiyle birlikte sık sık koruma ve bakım altındaki çocukları ziyaret ettiklerini belirten baba Yıldırım Yaşbay, “Koruyucu aile olmayı 2 aşamada düşündük. Birincisi özellikle sokak çocuklarını gördükçe bile duygulanan bir yapımız vardı. İkincisi de eşimle birlikte ara sıra koruma ve bakım altındaki çocukları ziyaret ediyorduk. Biz de en azından bir çocuğun elinden tutabilirsek ne mutlu bize dedik ve koruyucu aile olmaya karar verdik” dedi.
Koruyucu aile olduktan sonra çevrede olumlu tepkilerin oluştuğunu ifade eden Yaşbay, “İlk başta çok olumlu yaklaşan ve ne güzel bir şey keşke biz de yapsak diyenler de oldu. Kendi çocuğunuz var zaten neden başkasının çocuğunu da katıyorsunuz diyenler de oldu. Ama zaman geçtikçe çevremizdeki herkesin keşke biz de yapabilsek fikrine döndüğünü gördük. Bu da bizi çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.

“Gerçek bir aile olmayı başardığımızı düşünüyorum”
Koruyucu aileliğini üstlendikleri Y.Ö.’yü öz evlatlarından ayırmadıklarını dile getiren Yaşbay, şunları söyledi:
“Kızımızı 6 yaşındayken yanımıza aldık. Kızım şu an 19 yaşında ve Kıbrıs’ta üniversitede okuyor. Orada da diğer kızımla ayrılmadılar. Aynı üniversitede, aynı yurtta ve aynı odada kalıyorlar. İlk başta ne biz ne de kızımız zorlanmadı. Kızım çok sıcak yaklaştı bize, biz de kızımıza aynı şekilde yaklaştık. Çok kısa bir süre içerisinde tamamen bir aile olduk. Yaklaşık 13 sene oldu koruyucu aile olalı. Bir kere bile içimden kızım için öz evladım değil deyip, aklımdan dahi geçirmedim. Kızımın da aynı şekilde aklından bizim için öz anne ve babam değil gibi bir düşünce geçirdiğini düşünmüyorum. Yani tam bir aile bütünlüğümüz oldu. Büyük kızımla aynı yaştalar ve ben hep şunu söylerim, öz kardeşlerin bile bu kadar anlaştığını görmedim. Gerçek bir aile olmayı başardığımızı düşünüyorum.”
Koruyucu aile olma sürecini dile getiren anne Mehtap Yaşbay ise sık sık ziyaret ettiği çocuk yuvalarında evlatlık edinme düşüncesini aklına getirdiğini ifade ederek, “Oradaki çocukların annesi olursam bunun üstesinden nasıl kalkarım diye düşünüyordum. Evlendikten sonra eşim bu konuyu açtı. Bir çocuğa destek olalım dedi. Ben de aynı istekteydim. Daha sonra kararlaştırdık ve eşim ile birlikte başvuru yaptık” dedi.
Amaçlarının çocuğu geleceğe yetiştirmek olduğuna değinen anne Yaşbay, “Bizim amacımız çocuğu ailesinden ayırmak değil, çocuğu geleceğe yetiştirmekti. Aile ile birlikte yaşamak özel bir duygu. Biz de ona yuva olmaya çalıştık. Bir çocuğa destek olmak isteyen annelerin, babaların hiç düşünmeden koruyucu aile olmalarını isterim. Anne ve babanın ortak kararının olması çok önemli” şeklinde konuştu.
Malatya Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen de geçtiğimiz yıl 30 Haziran gününün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yayımlanan kararname ile Koruyucu Aile Günü olarak ilan edildiğini anımsatarak, “Biz de bugünden başlayarak koruyucu aileleri ziyaret ediyoruz. Yapacağımız faaliyetler hakkında kendileriyle görüş alışverişinde bulunuyoruz” dedi.
Malatya’da koruyucu aile sayısının arttığını ancak halen bu sayının yetersiz olduğunu belirten Sökmen, “Malatya’da 41 tane koruyucu ailemiz 46 çocuğumuzu yanına almıştır. Malatya için bu sayı yeterli değil. Bu sayı 2012 yılından önce yaklaşık 8 çocuk civarında giderken Cumhurbaşkanımızın eşi Emin Erdoğan’ın 2012 yılında başlatmış oldukları 'Gönül Elçileri' projesiyle koruyucu aile tanıtımı büyük bir ivme kazandı” ifadelerini kullandı.

“Koruyucu aile yanındaki evlatlarımızın öz aileleriyle de bağlarını koparmıyoruz”
13 yıldır koruyucu aile olan Yaşbay ailesini de tebrik eden Müdür Sökmen, “Malatyamızın seçkin bölgesinde oturan seçkin ailemiz 2 evladı olmasına rağmen sofralarına bir tabak daha koyarak 3’üncü evlatlarını yanlarına almışlar ve hiçbir zaman için öz evlatlarıyla aralarında bir ayrım yapılmamış. Bizim arzu ettiğimiz de budur. Koruyucu aile yanındaki evlatlarımızın öz aileleriyle de bağlarını koparmıyoruz, görüşmelerini sağlıyoruz. Bu konuda ilimizdeki STK’ların da desteklerini bekleyerek kendilerini il müdürlüğümüze davet ediyorum.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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