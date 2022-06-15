Malatya'ya renkleniyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından uygun görülen yerler ile duvarlara İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesinde eğitim gören Güzel Sanatlar Bölümü Resim Öğretmenliği öğrencileri tarafından topluma hizmet uygulamaları dersi çerçevesinde, sanatsal çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile İnönü Üniversitesi arasında imzalanan “Malatya Renkleniyor” protokolü çerçevesinde, kentteki cadde ve sokaklar, duvar resimleriyle renklenmeye devam ediyor. Yapılan çalışmalarla çirkin bir görüntü oluşturan yerler ve duvarlar güzel bir görünüme kavuşuyor. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projesini gerçekleştiren öğrenciler, Malatyalıları da sanatla buluşturuyor. Malatya’nın birçok yerinde duvar boyaması yapan üniversiteli gençler, bir yandan şehri renklendiriyor bir yandan da vatandaşların ilgi odağı oluyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Sanat Etkinlikleri Şube Müdürlüğü resim eğitmenleri ve İ.Ü Güzel Sanatlar Bölümü Resim Öğretmenliği öğrencileri tarafından yapılan duvar resimleri görenleri hayran bırakıyor.

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