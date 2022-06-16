Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama

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Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay süreyle teknik ve fiziki takip ettikleri uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu ile 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi, 14 şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-06-16 10:26:52



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