Teknoloji laboratuvarı törenle hizmette

Elektrikli Araçlar ve Kaynak Teknolojileri Sanal Simülasyon Laboratuvarı İnönü Üniversitesi Malatya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Malatya OSB Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Beytur, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Atalan’ın yanı sıra akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Fırat Kalkınma Ajansı Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı çerçevesinde geçen yıl hazırlanıp değerlendirilmek üzere ajansa sunulan ve kabul edilen 18 proje arasında yer alan Elektrikli Araçlar ve Kaynak Teknolojileri Sanal Simülasyon Laboratuvarı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Laboratuvarın açılışında konuşan OSB Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu, Elektrikli Araç Sanal Simülasyon Projesi çerçevesinde, yazılım geliştirme çalışmalarının ilk basamağı olarak firma teknik ekibi ve ilgili öğretim elamanlarının bir araya geldiği bir dizi teknik toplantının düzenlendiğini ifade etti.

Toplantılar neticesinde yazılımın iskeleti yani temel algoritmaların belirlendiğini vurgulayan Koyunoğlu, sistemde 2 adet tam elektrikli araç, bir adet hibrit araç, bir adet elektrikli otobüs ve bir adet TOGG olmak üzere toplamda 5 adet platform oluşturulduğunu söyledi. Koyunoğlu, öğrencilerin tüm bu platformlar üzerinde montaj, demontaj çalışmaları yapabildikleri gibi ilgili platformun batarya paketinin tasarım ve montajını da yapabildikleri belirtti.

Elektrikli Araç Sanal Simülasyon Laboratuvarının Türkiye’de bir ilk olduğunun altını çizen Cemal Koyunoğlu, “Bu laboratuvarın içerisindeki tüm donanımlar ile birlikte, gerçek ortamda kurulması için yaklaşık 4 milyon liralık bir bütçe gerektiği öngörülmektedir. Kurulan bu gerçek laboratuvarın güncel tutulması ve işletme maliyetleri de göz önüne alındığında, böyle bir sanal laboratuvarın maliyet bakımından sağladığı avantajlar açıkça görülmektedir. Sanal laboratuvarın güncellenmesi için ise, sadece yazılımın güncellemesi yeterli olmaktadır” ifadelerini kullandı.

Kaynak Teknolojileri Sanal Simülasyon Laboratuvarı’nda verilen kaynak eğitimi uygulamalarında geleneksel yöntemler yerine kaynak simülatörü teknolojisinin kullanılmasının malzeme israfını engellediğine dikkat çeken Koyunoğlu “Bu teknoloji iş güvenliği problemlerini de ortadan kaldırmaktadır. Sanal ortamda kaynak yaparken ilerleme hızı, ilerleme açısı, çalışma açısı, pozisyon, ark boyu mesafesi gibi veriler anlık olarak raporlanabilmektedir. Kaynak Teknolojileri programı 1. ve 2. sınıfta eğitimlerini sürdüren toplam 60 öğrencimiz eğitimlerini bu laboratuvarlarda tamamladı” dedi.

Koyunoğlu konuşmasının sonunda Fırat Kalkınma Ajansı personeline, Ajans Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu’ya ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay’a destekleri için teşekkür etti.

Açılış programı katılımcıların laboratuvarı gezmesi ile sona erdi.

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