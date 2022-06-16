Yeşilyurt'ta yol düzenleme çalışmaları Çınar: “Gündüzbey’in Kuşgöze bölgesindeki trafik akışını akıcı ve güvenli hale getiriyoruz”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yol düzenleme çalışmalarını inceledi. Çınar, 'Verimli tarım arazilerinin yanı sıra kırsal bölgelere ulaşımın sağlandığı Gündüzbey mahallemizin Kuşgöze bölgesindeki trafik akışını akıcı ve güvenli hale getirmek için yol düzenleme ve sıcak asfalt serim çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.

Yeşilyurt’un dört bir tarafına ulaşımı sağlayan yol ağının temiz, düzenli, güvenli ve sağlıklı olabilmesi için yatırımlarına aralıksız devam eden Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, pandemi ve doğal afetlerden sonra en fazla tercih edilen bölgelerin başında gelen Gündüzbey Mahallesinin yüksek kesimlerinde yağışlardan dolayı bozulan ve yıpranan yolları baştan aşağıya yeniliyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hasan Özaltun ve Gündüzbey Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Şahintürk ile birlikte Kuşgöze bölgesine giderek, devam eden sıcak asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi.

Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerinden memnun olduklarını ifade eden Gündüzbey Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Şahintürk, mahallenin yüksek kesimlerindeki yolların güvenli hale getirilmesinin bölgedeki tarım işlerini hızlandıracağını ifade ederek, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, Yeşilyurt’un bütün yaşam alanlarına ulaşımı modern ve konforlu hale getirmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Yeşilyurt’un top yekün bir gelişim ve dönüşüm döneminde olduğunu vurgulayan Çınar, “Gündüzbey mahallemizin Kuşgöze bölgesinde daha önce açmış olduğumuz yolları tam kaplamalı sıcak asfaltı ile daha güzel ve modern bir görüntüye ulaştırıyoruz. İlçemizin en yüksek bölgelerinden olan bu bölgemiz kışın aşırı yağış almasından dolayı yollarımızda bozulmalar ve yıpranmalar oluşuyor, bizlerde yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek için tedbirlerimizi önceden alıyoruz. Pandemi süreci ve doğal afetlerden dolayı da bu bölgeye yoğun ilgi var. Evlerimizin sayısı da hızla artıyor, yollarımızın da kalitesini yükseltmek gerekiyor. Bölgede canla başla çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Kuşgöze bölgesindeki yolumuzu sıcak asfalt ile kaliteli ve nitelikli bir görüntüye kavuşturdu. Emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.

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