Cem Vakfı’ndan Başkan Güder’e anlamlı ziyaret Doğan: “Battalgazi’de gurur duyulan hizmetler yapılıyor”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Başkan Güder, “Toplumsal dengenin ve sosyal barışın sağlanmasında Cem Vakfı önemli bir role sahiptir” dedi.

Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan ve beraberindeki heyet ile birlikte hayata geçirdiği ve planladığı yatırımlarla ilçeyi güzel yarınlara hazırladığı belirtilen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret etti. Cem Vakfı Başkanı Doğan ile uzun süre sohbet eden Başkan Güder, ilçede hayata geçirilen ve planlanan yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Cem Vakfı’nın Malatya’da ve Türkiye’de önemli role sahip olduğunu da dile getiren Başkan Güder, nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerini iletti.

Battalgazi’de yapılan hizmetlerden gurur duyduğunun altını çizerek sözlerine başlayan Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, “Öncelikle bugün bizleri makamında kabul eden Battalgazi Belediye Başkanımıza Cem Vakfı Malatya Şubesi olarak teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Bizim için memnuniyet veren bir ziyaret. Başkanımız Osman Güder ve ekibinin ilçedeki çalışmalarından ve hizmetlerinden memnunuz ve kendisiyle gurur duyduğumuzu da ayrıca ifade etmek istiyorum. Başarılı çalışmalara imza atılıyor, bu başarılarının devamını diliyorum. Allah sağlık ve sıhhat versin” ifadelerini kullandı.



“İlçemizin her noktasında ayrı bir yatırım ve hizmet var”

Battalgazi’yi istişare kültürüne dayalı olarak yönettiklerinin altını çizen Başkan Güder ise “Toplumumuzun kanaat önderleri, aydın insanları ve vatandaşlarımız ile sık sık bir araya geliyoruz. Toplumun barış ve huzur içerisinde yaşaması için kanaat önderlerine toplumun ihtiyacı var. Toplumsal dengenin ve sosyal barışın sağlanmasında Cem Vakfı önemli bir role sahiptir. Bugün başta dedemiz olmak üzere kanaat önderlerimiz Malatya’nın huzur kenti olması için büyük gayretler ortaya koyuyorlar. İyi ki varsınız ve iyi ki bizlere yol gösterici oluyorsunuz. Her şeyden önce bizim bir olmamız lazım, beraber olmamız lazım. İnsanlar bulunduğu yeri ve makamı güzelleştirmeli, değiştirmeli. Biz de aldığımız bu hizmet bayrağını, ekibimizle daha yükseğe taşımak üzere ilçemizde var gücümüz ile çalışıyoruz. Geride kalan süreç içerisinde Battalgazi’mizi hizmet ve yatırımlar ile önemli bir noktaya taşıdık. Bu hizmet ve yatırımlarla bağlı olarak ilçemiz tercih edilen ilçeler arasında girmeyi başardı. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi de oluşturmuş olduğumuz alt merkezlerdir. İlçemizin gelişiminin önündeki engelleri bir bir ortadan kaldırırken, ilçemizin kültürünü bozmuyoruz. Şehit Fevzi Mahallesinde başlattığımız kentsel dönüşüm çalışmaları ile çevre yolu altı tabirini ortadan kaldırmayı başardık. Eskimalatya’ya hayata geçireceğimiz sahil projesi ile de ilçemizin gelişiminin önündeki en büyük engeli ortadan kaldırıyoruz. Derme Deresi projesi, imar çalışmaları, Beydağı konutları projesi, İspendere Şifalı İçmeleri, Çınar Park, Gençlik yatırımları gibi ilçemizin her noktasında ayrı bir yatırım ve hizmet var. Bu projeler tabi ki başlangıç olacak. İstişare kültürüne dayalı olarak yönettiğimiz ilçemize gece gündüz hizmet etmeye devam edeceğiz. Ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

