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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pes etmedi, 63 yaşında kep fırlattı

İHA

Pes etmedi, 63 yaşında kep fırlattı

Malatya’da yaşayan 63 yaşındaki emekli bankacı ekonomik nedenlerle yarım bıraktığı okulunu 47 yıl sonra tamamlayarak kep fırlattı.
Malatya’da yaşayan 63 yaşındaki İsmet Bozkurt 1975’te girdiği üniversite sınavında Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünü kazandı. Ekonomik nedenlerden dolayı eğitimine ara veren İsmet Bozkurt, yıllarca özel bir bankada çalıştıktan sonra emekli oldu. Emekli olduktan sonra çıkan aftan yararlanan Bozkurt, kayıt yenilediği okulunda eğitimini başarı ile tamamlayarak 47 yıl sonra kep fırlattı.

Ekonomik nedenlerden dolayı eğitimine ara verdi
Üniversiteyi kazandıktan sonra ekonomik nedenlerden dolayı eğitimine ara vermek zorunda kaldığını kaydeden Bozkurt, “1975 yılında Malatya Turan Emeksiz Lisesinden (Malatya Lisesi) mezun olduktan sonra Elazığ Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’ne 1975 yılında kaydımı yaptırdım. 1978’de 2’nci sınıfın ikinci döneminde ekonomik nedenlerden dolayı okuldan ayrılmak zorunda kaldım. Ayrıldıktan sonra askere gittim askerlik dönüşünde bir özel bankanın sınavına girerek sınavı kazandım. 35 yıla yakın özel bankada çalıştım. İlk memur olarak başladım ama yönetici olarak emekli oldum” dedi.

“Bu bölümle ilgili içimde bir ukde vardı”
Fakülteyi yarım bırakmanın içinde ukde kaldığını ve daha sonra ise tekrar okumak için kollarını sıvadığını belirten Bozkurt, “Bu arada bu bölümle ilgili içimde bir ukde vardı. Bu bölümü nasıl bitirebilirim diye. Gittim Turan Emeksiz Lisesine oradaki kayıtlarımı çıkarttım. Üniversite sınavına müracaat ettim. Parasını da yatırmıştım. Sonra bir af çıkacak diye duyum alınca İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat ettim. Onlar da bana bir hafta sonra affın çıktığını ilettiler. Elazığ’daki kaydımı 2018 yılında İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Matematik Bölümü’ne nakil yaparak kaydımı aldım” şeklinde konuştu.
Bozkurt, matematik bölümüne kayıt yaptırdıktan sonra çok heyecanlandığını belirterek, “Çok heyecanlıydım. Biraz zorlandım. Her şeyi unutmuşum arada 40 yıl geçmiş 4 yılın sonunda bu yıl genç arkadaşlarla ders çalışarak bu okulu bitirmeyi başardım. Şu anda mezun oldum ve diplomamı aldım” diye konuştu.
Gençlere önerilerde bulunan Bozkurt, gençlerin planlı, programlı bir şekilde hayal ettikleri hedeflere ulaşmaları için kendilerine yön belirlemesi gerektiğini ve azimle bu yönde ilerlemeleri gerektiğini söyledi.

En büyük destekçisi eşi ve kızı
Matematik bölümü okumasındaki en büyük destekçilerinin eşi ve kızı olduğunu da belirten Bozkurt, “Başta eşim ve kızım olmak üzere onlar bana çok destek verdiler. Bazen tepkiler şu yönde oldu. Niye matematik diye ben matematiği çok seviyorum. Matematik bölümünü yarım bıraktığım için matematik bölümün okudum ve İnönü üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi matematik bölümünde ilk 63 yaşında mezun olan öğrencilerinden bir tanesiyim” diye konuştu.

“Daha önce ileri yaşta öğrencimiz olmadı İsmet Bey ilk öğrencimiz”
İsmet Bozkurt’un yaşı itibariyle gençlere güzel örnek olduğunu dile getiren İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali İhsan Sivritaş, “İsmet Bey bizim yaşlı öğrencimiz olarak gayretli çalışkan bir öğrencimiz olarak matematiği bitirmeyi başardı. Matematik bulaştıktan sonra kolay kolay kopmak mümkün olmuyor. İsmet beyde başladı ve başladığı işi bitirdi. Matematik düzenli çalışma ister yoksa zor bir bölümdür. Kendisi güzel bir örnek gençler için. Gençlerimiz şimdi pek çalışmıyor. Böyle çalışkan ağabeylerini gördüklerinde mutlu olacaklar biraz daha motivasyonları artacaktır. Daha önce yaşı bizim gibi ileri olan öğrencilerimiz olmadı. İsmet bey ilk öğrencimiz” diye konuştu.

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